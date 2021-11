Krivokapić: Ispunio sam sve što sam obećao mitropolitu Amfilohiju

Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić kaže da je ispunio ono što je obećao mitropolitu Amfilohiju - Zakon o slobodi vjeroispovijesti je izmijenjen, sada radi na socijalnoj pravdi. Na Cetinju je, ističe, strast uzavrela i izuzetni ljudi ne mogu da dođu do izražaja. Nametnuta je igra u kojoj određene strukture koje su povezane s kriminalom diktiraju ono što mi vidimo na Cetinju, rekao je Krivokapić.

U intervjuu u emisiji "Oko" RTS rekao je da je osjećao obavezu da oda počast čovjeku koji je bio vizionar i koji je želio da Srbija i region budu drugačiji i da se okrenemo budućnosti.

"Da se okrenemo budućnosti kako bismo u njoj uradili ono što je najvažnije - da život svakog građanina bude dostojanstven, da obezbijedimo pristojne uslove za rad i funkcionisanje, da i ovi prostori napreduju evropskim putem", rekao je Krivokapić.

Istakao je da se u Crnoj Gori prvi put desila demokratska smjena vlasti i da ona sada prolazi kroz određenu traniziciju.

"Zato se često osvrnem na izjave Zorana Đinđića jer su one meni i dan-danas putokaz za određeno djelovanje", rekao je Krivokapić.

Ispunjena obećanja

Na pitanje da li bi bio premijer da nije bilo mitropolita Amfilohija i da li bi mitropolit bio zadovoljan onime što je učinjeno, Krivokapić je rekao da ne zna da li bi bio zadovoljan, ali da je ispunio sve što mu je obećao.

"Ostao je dio socijalne pravde. Napravili smo projekte i orijentisani smo ka izdizanju života, pogotovo onih koji imaju najniža primanja", rekao je premijer Crne Gore.

Govoreći o mitropolitu Amfilohiju, Krivokapić je rekao da Crna Gora od Njegoša nije imala tako svestranu ličnost, da je ostavio duboki trag kao i da je Crna Gora postala i duhovna, što joj pripada po nasljeđu i istoriji.

Sve se, ističe, mijenja polako, ali sigurno. "Treba da shvatimo da živimo na prostoru na kojem se razlikujemo po mnogo čemu, ali ta razlika ne treba da bude prepreka da se obistini zajedništvo i desi pomirenje", rekao je crnogorski premijer ističući da su podjele dugo bile nametnute i da se ne mogu preko noći minimizovati, ali da tolerancija treba da bude mjera života.

O Cetinjanima i njihovom čojstvu

Na pitanje da li bi mogao prošetati Cetinjem sa patrijarhom Porfirijem, Krivokapić je rekao da je to u ovom trenutku skoro nemoguće, ali da će doći vrijeme kada će biti moguće.

"Mislim da je na Cetinju strast toliko uzavrela i ne dozvoljava da se sve ono što je normalno i prirodno desi kako bi većina građana u Crnoj Gori željela", rekao je predsjednik Vlade Crne Gore.

Krivokapić kaže da voli Cetinje, jer su sve veze njegovih predaka i njega lično vezane za taj grad.

"Jedan moj veliki prijatelj, Vasojević, je govorio: kada su stari raspravljali ko je kakav čovjek, u Crnoj Gori se dijele ljudi samo po čojstvu, tada bi svu priču skrenuli na to 'ko je, đe je i kakav je'. I onda su rekli - ako želite da vidite gdje ima ljudi, otiđite na Cetinje", ispričao je premijer.

Tvrdi da je i danas to tačna konstatacija, ali da izuzetni intelektualci, kulturni radnici, pjesnici, filozofi i veliki broj slikara ne mogu da dođu do izražaja jer je "nametnuta igra u kojoj određene strukture koje su povezane s kriminalom diktiraju ono što mi vidimo na Cetinju".

Vjernik i državnik

Govoreći o noćnoj posjeti Beogradu 27. maja, Krivokapić je rekao da moraju da se razlikuju dva dijela: ono što nosi u sebi kao vjernik i ono što mora da radi kao državnik.

"Te dvije uloge su prirodne, ali za naš ambijent u kome vjera nije utemeljena, nego je bila zapostavljena, uvijek imate problem", rekao je Krivokapić.

Naveo je da je tada došao da svjedoči crkvenonarodnom saboru na kom je predlagan nasljednik vladike, na poziv patrijarha Porfirija i mitropolita Joanikija, koji tada još nije bio mitropolit.

"Ono što se desilo taj dan je jedna jaka medijska igra koja je praćena sa dodacima i primjesama političara iz Crne Gore, političkih analitičara i, po meni, istoričara kojima to ne pripada", naveo je Krivokapić.

Krivokapić je bio predložio da temeljni ugovor sa SPC bude potpisan na Cetinju, 30. oktobra, na dan upokojenja mitropolita Amfilohija. To se nije dogodilo.

"Kao i u svakoj drugoj ugovornoj relaciji, imamo dvije strane, a Vlada Crne Gore je uradila sve što je do nje", rekao je premijer.

Hajka nezapamćena u Evropi

Zdravko Krivokapić je rekao da je njegova vlada ekspertska i da je samo jedan potpredsjednik vlade političar. Niko, ističe, nije biran po nacionalnoj pripadnosti, već po kompetencijama.

Kaže da je jedna grupacija u parlamentu podržala vladu samo 4. decembra, kada je i izglasana i da od onda kreće hajka. Ona je, prema istraživanju mog tima, nezapamćena u Evropi, navodi Krivokapić.

"Stavljaju nam na teret nešto na šta nismo ni pomislili", rekao je Krivokapić.

Premijer je rekao da je njemu cilj bio zaštita pravoslavnog življa, tako što će se promijeniti Zakon o slobodi vjeroispovijesti, što je i učinjeno.

"Ja nisam imao nijedan politički motiv. Moj motiv je bila zaštita crkve, njene imovine i četiri eparhije", rekao je Krivokapić i istakao da je on tu svoju obavezu ispunio i da ostaje samo ona vezana za socijalnu pravdu.

Kaže da nije kao drugi političari i da ga rejting ne zanima.

"Političari kalkulišu, prije nego što ujutru pogledaju u ogledalo, oni pogledaju koliki im je rejting, mene to ne interesuje. Ja sam ostao čovjek koji je želio da narod kroz javne politike dovede do toga da imamo BDP blizak Luksemburgu, mi smo mala država s istim potencijalima, u nekim resursima i bolje. Crna Gora to može brzo da postane", rekao je predsjednik Vlade Crne Gore.

Kaže da u Crnoj Gori nema antisrpske politike, već samo proevropske i procrnogorske.

Hoće li se srpski pisci vratiti u školske knjige

U Crnoj Gori postojalo je "redukovanje" srpskih pisaca, a sada bi moglo da dođe do promjene.

"Ministarka prosvjete, nauke, kulture i sporta ovih dana priprema tim koji će preispitati sve što je bilo u sistemu obrazovanja do sada i predložiti rješenja za unapređenje i sticanje potrebnog nivoa znanja. Ubjeđen sam da će sva velika imena koja su nestala biti na pravom mjestu postavljena", kaže Krivokapić.

Tvrdi da izjava Gabrijela Eskobara da u Crnoj Gori svako postavljenje mora proći američku potvrdu nije tačna. Objašnjava da moraju da se prolaze određene procedure i ispune određeni standardi.

"Nema postavljenja koje prethodno prolazi test međunarodnih adresa, ali u određenim oblastima koji se tiču NATO standarda, morate da poštujete te standarde. Morate da prođete proceduru koja je definisana za radna mjesta, to ne znači da je neko konsultovao neku adresu, nego primijenio standard", rekao je Krivokapić.

Do popisa bi moglo da dođe i naredne godine

Zdravko Krivokapić je rekao da je Vlada programom rada definisala da će u zadnjem kvartalu ove godine uputiti u skupštinu Nacrt zakona o popisu.

"Političari uvijek nađu vruću temu da bi skretali pažnju sa, možda, dobrih rezultata vlade. Nacrt zakona o popisu je završen, kao i javna rasprava. On mora da prođe usaglašavanje s Evropskom komisijom što će trajati kratko, jer je jednostavan zakon i do 20. novembra biće u Skupštini", rekao je Krivokapić dodajući da dalje zavisi od Skupštine.

Moguće je, kaže, i da do popisa dođe sljedeće godine, poslije izbora.

Srbi u Crnoj Gori smatraju da posljednji popis nije bio regularan.

"Svaki popis je tehnička kategorija, služi da pomogne državi da napravi dobru projekciju. Mi se, naravno, uvijek prebrojavamo. Dva brata, čiji su roditelji isti - jedan kaže da je Srbin, drugi Crnogorac. To je tako samo u Crnoj Gori. Najvažnije je da popis iskaže volju svakog pojedinca", rekao je premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić za RTS.