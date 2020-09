Krivokapić: Ne robujem tome da budem bilo šta u novoj vlasti

PODGORICA - Nosilac liste "Za budućnost Crne Gore" Zdravko Krivokapić izjavio je da ne robuje tome da bude bilo šta u novoj vlasti, ali da bi, kao premijer, volio da prvo posjeti NJemačku, koju doživljava kao najuticajniju zemlju EU.

"Moja malenkost ne robuje tome da budem bilo šta. Treba naći najbolje rješenje. Ko će to biti, vrlo brzo će biti jasno time što će se formirati parlamentarna većina koja će predložiti premijera. I taj premijer će biti prihvaćen od aktuelnog predsjednika Crne Gore", rekao je Krivokapić za "Nedeljnik".

On je istakao da pobjednici izbora u Crnoj Gori jedino mogu ponuditi ekspertsku vladu, kao najbolje rješenje za građane, u kojoj će se nalaziti najkompetentniji ljudi.

"To ne znači da u toj vladi neće biti mjesta i za one koji su drugačije politike, vjere ili nacionalnosti. Biće jasno definisani kriterijumi. U ovom trenutku nije bitna politika ili neki pojedinac, nego Crna Gora i njena budućnost", rekao je Krivokapić, navodeći da svako odugovlačenje odgovara aktuelnoj vlasti.

On je ukazao da odnos nove vlasti i crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića mora biti definisan na osnovu Ustava, a ne ličnih relacija.

"Pretpostavljam da me gospodin Đukanović ne voli, ali ja ne govorim ovdje o ljubavi. Ja njega doživljavam kao mudrog političara i mislim da će on to shvatiti i postupiti onako kako je definisano Ustavom", naveo je Krivokapić.

Odgovarajući na pitanje o preispitivanju priznanja samoproglašenog Kosova, Krivokapić je naveo da je to odnos koji nisu iskazivali direktnim stavom, kao što su kad je riječ o NATO-u da će se poštovati sve međunarodne obaveze.

"To je i princip koalicionog sporazuma. Smatramo da je to pitanje odnosa Srbije i Kosova i mi prihvatamo sve što Srbija uradi mudro u odnosu na Kosovo i to je nešto što je u ovom trenutku dovoljno", rekao je Krivokapić.

On je za predsjednika Srbije Aleksandra Vučića naveo da je to političar koji ima najveći rejting u Srbiji i da vodi jasnu i prepoznatljivu politiku.