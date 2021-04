Krivokapić: Neće se desiti crnogorsko poljeće, već crnogorsko ljeto

PODGORICA - Crnogorski premijer Zdravko Krivokapić kaže da su kraj njegove vlade mnogi priželjkivali još od datuma izbora i promjena, ali da ona traje i trajaće.

Kako kaže, vlada koju vodi opstaće bar do predsjedničkih izbora u u toj zemlji.

Na ovim prostorima stalno imamo priču o diskonuitetu, a sadašnja vlada Crne Gore želi da u svim elementima vladavine prava iskaže kontinuitet. To se prije svega odnosi na međunarodne sporazume, ali želja Vlade je i da ispravi nepravde nanijete određenom broju građana koji žive u Crnoj Gori, rekao je Krivokapić.

Kada je riječ o ministru Vladimiru Leposaviću, čiju je ostavku tražio, Krivokapić kaže da je nesporno da svaki čovjek griješi, ali da je Leposavić napravio nesporazum o sporazumu koji je potpisan od strane tri lidera opozicije koji je i "vas postavio" u tu vladu.

"Zatim se direktno ogriješio i o deklaraciju koju je crnogorska skupština usvojila. Ministar pravde je napravio tri faula, a ja spominjem jedan i to je dovoljno da premijer traži njegovu smjenu. Međutim, na ovoj vladi očigledno moraju da se isprobaju svi elementi Ustava pa je ovo prvi put u istoriji Crne Gore da premijer traži smjenu ministra koji ne želi da bude razriješen. Sada imamo jednu nedefinisanu situaciju, ali se ja nadam da će to biti razriješeno kroz skupštinsku proceduru", rekao je Krivokapić.

Na pitanje da li je počinjen genocid u Srebrenici crnogorski premijer kaže da "ako se bavite državnim poslom ne možete imati privatni ili akademsli stav" kao i da se međunarodni sporazumi moraju poštovati što je jedan od principa sporazuma koji su lideri opozicije potpisali prije formiranja vlade.

"Morate da imate državnički stav, a to Leposavić nije iskazao. Njegovo lično i privatno mišljenje je jedna stvar i akademska rasprava za neki okrugli sto. Ali, on mora da iskaže jasan stav prema onome što je neko prije njega uradio, a da li se on slaže sa tim ili ne je njegovo privatno mišljenje o čemu se ovdje ne priča", ističe crnogorski premijer.

Ako neka od stranaka ima oprečno mišljenje sa već donijetim deklaracijama ona to može da promijeni jedino glasanjem u skupštini, ako ima većinu za to.

Sudbina vlade ne bi smjela da zavisi od toga ko je kako smijenjen nego ko kako radi i kakve rezulate ostvaruje.

"Mi smo sve izokrenuli, u našem 'ludilu' različitih ideja i ne možemo da se ponašamo kao sav normalan svijet. Živimo u carstvu informacija od kojih je bezbroj poluistina, a neke i laž koje služe za kreiranje javnog mnjenja u funkciji političkih interesa pojedinaca, što nikako nije drobro. Ja znam šta sam rekao i šta je istina i ona je jedina matematička formula koja ide u vasionu", rekao je Krivokapić.

Kaže da ako želite da stvorite i živite u demokratskom ambijentu ne može biti sporno ako neko protestuje, pitanje je samo šta je povod, ko ih organizuje i ko ih finansira.

"Ja sam jasno rekao da imam informacije ko je jedan od glavnih organizatora nedavnih protesta kao i da kada je riječ o njihovom finansiranju imamo direktnu spregu organizovanog kriminala i politike. Svakome ko želi to da vidi je vrlo jasno kao i trenutak kada je taj protest počeo", kaže crnogorski premijer.

Povod je diskriminacija jednog broja građana kojima je uskraćeno crnogorsko državljanstvo, a obaveza vlade je da sve diskriminatorske zakone dovede u mjeru "poznanija prava", a jedan od tih zakona je Zakon o državljanstvu.

"Crna Gora će biti dio ovog prostora bez obzira šta se bude događalo sa Zakonom o državljanstvu. Crna Gora je u toj mjeri zemlja nepravde da smo ovu godinu proglasili godinom pravde, a jedna od namjera je da građani koji ovdje žive, imaju porodicu, plaćaju porez budu prepoznati kao državljani Crne Gore. Nikada neću voditi računa tako da je čovjek broj, a tako ga je doživljavao DPS i određeni politički subjekti koji sve pripisuju biračkom glasu koji vredi samo u tom trenutku", rekao je Krivokapić.

Prema saznanjima crnogorskog premijera crnogorsko državljanstvo trebalo bi da dobije oko 9.500 ljudi koji žive i rade u Crnoj Gori, osnovali su porodice i imaju djecu kao i oko 10.000 raseljenih koje je Crna Gora prihvatila kada su bili u nuždi i kojima prema važećim zakonima u ovoj godini treba konačno da se dodjeli i državljanstvo.

Iako mnogi priželjkuju destabilizaciju Crne Gore Krivokapić obećava da se neće dogoditi "crnogorsko proljeće" već, kako kaže, crnogorsko ljeto kada će prvi put poslije 2019. godine turisti moći da dođu u većem broju i uživaju u crnogorskom gostoprimstvu.

"Bez dijaloga se ne može"

"Ovim protestima samo se šalje pogrešna slika u trenutku kada pripremamo predstojeću turističku sezonu", rekao je crnogorski premijer.

U Beograd će, napominje, doći čim dobije poziv i ističe da neke nedoumice, a možda i razlike u pogledima su potpuno prirodne.

"Ali ova dva naroda koji su opredijeljeni i usmjereni jedan ka drugom treba da sarađuju. I mi ćemo za tu saradnju vrlo brzo doći do rješenja koje će biti na zadovoljstvo i jedne i druge države, i jedog i drugog naroda i riješiti sve do sada nagomilane probleme", kaže Krivokapić.

Vrlo često su se, smatra, u prošlosti dešavali antagonizmi koji su uslovljavali da jedna politika možda pravi dobro rješenje na svom prostoru naspram druge politike, što nije dobro.

"Mi treba da sarađujemo na principima nezavisnosti i mislim da će se to vrlo brzo dogoditi i ja sam vjerujem umolio premijerku Brnabić i predsjednika Vučića da nam pomognu po pitanju vakcina, a to može da bude i dobar povod za viđenja i dijalog, jer bez njega se ne može", rekao je za "RTS" premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić.