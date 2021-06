Krivokapić: Neću pristati na ucjene makar me tri puta gore osuđivali

PODGORICA - Premijer Zdravko Krivokapić ponovo se danas obratio javnosti saopštenjem u kojem kaže da je opet okrivljen za neposlušnost onima koji smatraju da treba da upravljaju njegovom glavom i njegovim odlukama samo zato što je predsjednik vlade koji ne prihvata ucjene.

Nakon sinoćnjih oštrih riječi izgovorenih u parlamentu, kada je poslanike optužio da su "politički licemjeri, lažovi i nemoralni", Krivokapić je uoči današnjeg glasanja u parlamentu o nizu zakonskih akata, povjerenju ministri Leposaviću na njegov zahtjev i rezoluciji o Srebrenici o zabrani navodog negiranja genocida u Srebrenici, Krivokapić tvrdi da sve što se dešava posljednjih dana samo je, kako kaže, "finale onoga što se, otkako je formirana vlada, pripremalo i sistematično gradilo".

A to je, kako tvrdi premijer, pokušaj urušavanja i diskreditacije prve demokratske vlade u istoriji Crne Gore, vlade bez Demokratske partije socijalista (DPS).

"Nije to slučajnost, već uigran i dobro pripreman scenario. Uprkos svemu - uspjećemo. Moramo svi zajedno uložiti maksimalne napore u cilju stabilizacije političkih prilika. U ovom trenutku to je naša najsvetija dužnost i obaveza pred vama, građanima, jer je to jedina mjera odgovorne, mudre i zrele državne politike", naveo je Krivokapić u više emitovnoj nego državničkoj poruci javnosti.

U tom cilju će, kako je i planirao, u najskorijem roku, pokrenuti dijalog sa svim predstavnicima parlamentarne većine.

Građane je pozvao da vjeruju u zajedničku veličanstvenu izbornu pobjedu 30. avgusta prošle godine.

"A ja ću do kraja ostati na braniku zaštite interesa svih građana Crne Gore, makar me i tri puta gore osuđivali i neću nikada pristati na ucjene kojima se od mene traži da za cijenu mog ostanka na čelu vlade izdam zakletvu koju sam, u trenutku mog imenovanja, vama najličnije dao", naveo je Krivokapić, prenijele su podgoričke Vijesti.

Poručio je i da po cijenu bilo koje funkcije nikada neće prihvatiti da, kako kaže, "stvaramo društvo u kom samo partijama pripada ono narodno, ono državno, u kom je opet partijski apetit najčešće primarni motiv".

"Takvu pobedu nisam želio jer to i nije pobjeda. Zbog takvog puta opet sam uslovljavan, opet mi prijete gubitkom povjerenja, a narodu produbljivanjem tenzija. Opet sam okrivljen za neposlušnost onima koji smatraju da treba da upravljaju mojom glavom i mojim odlukama samo zato što sam premijer koji ne prihvata ucjene", naveo je Krivokapić.

Dodao je da je teško, kako kaže, "biti dijete demokratije, njegovo prvorođenče, glas njegovog vapaja, a ovdje mislim na sve nosioce današnje vlasti, teško je biti prvi, sijati po rođenju, znati sve, a tek učiti, kako se postaje narodu dostupan nakon trideset godina apsolutne nedostupnosti".