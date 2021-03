Krivokapić: Nemam loše namjere prema Vučiću, želim najbolje odnose

BEOGRAD - Crnogorski premijer Zdravko Krivokapić izjavio je da želi najbolje odnose sa Srbijom i da bi rado prihvatio poziv da posjeti Beograd, ističući da nema nikakve loše namjere prema srpskom predsjedniku Aleksandru Vučiću, ali i da s njim nema kontakte.

"Spreman sam na sve dogovore, jer, naravno, ne mogu da kažem da ne bih želio da imamo najbolje odnose sa Srbijom. Ja nigdje nisam otišao nepozvan, ali ću biti radostan da se odazovem na svaki poziv, pogotovo ako on dolazi iz Srbije", izjavio je Krivokapić u intervjuu za Nova.rs.

Krivokapić je istakao da nema nikakve loše namjere prema srpskom predsjedniku Aleksandru Vučiću, ponovivši da je samo rekao jednu rečenicu koja je, kako je dodao, "apsolutno tačna".

"Ja sam samo rekao jednu rečinicu koja je apsolutno tačna - a to je da se gospodin Vučić viđao sa gospodinom Ðukanovićem više puta nego što sam ja sa jednim mojim kumom. A to je apsolutno tačno. Za to postoje materijalni dokazi i ja ne želim da sada budem policijac. Tačno znam šta sam rekao i zašto sam to rekao, a da li je neko povrijeđen više ili manje, to ne zavisi od mene. Ja ništa loše nisam mislio. Dobra namjera je osnovna karakteristika mog bitisanja. Nemam nikakve loše namjere prema gospodinu Vučiću. Meni je žao što sam morao da kažem ono što je tačno", kazao je Krivokapić.

Dodao je da se sa predsjednikom Srbije sreo dva puta - na sahrani mitropolita Amfilohija i na sahrani patrijarha Irineja.

"To su mjesta gde se ne odvijaju dogovori i priče, jer u pitanju je čin odnosa čovjeka prema onome ko je otišao na drugi svijet. Mi smo tu kurtoazno, vrlo korektno, razmijenili nekoliko rečenica i to je sve. Poslije toga nije bilo nikakvog kontakta. To su činjenice", rekao je.

Na pitanje Nova.rs da li odluku Vlade Srbije da Crnoj Gori donira 2.000 doza vakcina "tretira kao humanitarni gest ili politički potez", Krivokapić je odgovorio "da je to to doživio isključivo i samo kao humanitarni gest, iako zna da je sve politika".

Na pitanje o izmjenama zakona koji se odnose na dvojno državljanstvo i hoće li građani Crne Gore i Srbije moći da imaju dva pasoša, Krivokapić je odgovorio da su se u Vladi Crne Gore opredijelili da sve što liči na diskriminaciju riješe i da se nart tog zakona može očekivati u maju.

"Taj zakon predstavlja problem određenim političkim partijama, jer oni misle da taj čovjek koji je tu, a došao je iz Srbije ili RS, unaprijed profilisan birač, a to nije tačno...Mi ćemo tu da nađemo mjeru koja je prihvatljiva u korist ovih građana o kojima sam maloprije pričao", rekao je Krivokapić.

Govoreći o zahtjevu Vlade Srbije da Podgorica povuče odluku o protjerivanju srpskog ambasadora Vladimira Božovića, Krivokapić je rekao "da u ovom trenutku sigurno niko u Vladi ne razmišlja da povuče tu odluku".

"Ja ne želim da ulazim u sukob sa pravnim mišljenjem, a prema Bečkoj konvenciji sve je završeno čim prođe 72 sata. Zašto je gospodin Tarzan Milošević povučen u roku od 72 sata i ostao ambasador? Zato što je to vrijeme ispoštovano. Mi danas vodimo naše relacije na tome da li je gospodin Božović formalno ili neformalno postao persona non grata i da li je on bitan za buduće odnose i relacije dveju država", kazao je.

Krivokapić tvrdi i "da u Srbiji postoje brojne diplomate koje sigurno mogu da učine da odnosi između Srbije i Crne Gore budu kvalitetniji i plodonosniji, nego što je to gospodin Božović".

"Ako Srbija smatra da je on njen najbolji predstavnik u Crnoj Gori, onda neka ga predlože normalnom procedurom. Ne vidim zašto bi to sad predstavljalo problem i bilo smetnja dobroj saradnji i vezama. To mi liči na onu riječ koju najmanje volim - ucjena. Ja na ucjene najgore reagujem. Dajte da to ne radimo, već da riješavamo probleme koje imamo zajednički, razgovorom i dijalogom, poštujući obje države i radeći u interesu i jednih i drugih građana", dodao je.

Na pitanje kakve odnose ima sa liderima Demokratskog fronta, Mandićem, Medojevićem i Kneževićem, Krivokapić je rekao da "ti odnosi apsolutno nisu na onom nivou na kakvom bi trebalo da budu".

"Ne želim da ulazim u to ko je kriv za takvo stanje, ali ako pogledamo broj 'otrovnih strijela' koje određeni lideri upućuju prema meni i Vladi Crne Gore, onda treba svi da se zapitamo o čemu se radi", rekao je.

Na molbu da prokomentariše ranije navode da se borba crnogorskih kriminalnih klanova preselila na beogradske ulice, Krivokapić je rekao da bi dvije zemlje trebalo da više sarađuju kada je u pitanju borba protiv kriminala i korupcije.

Na pitanje hoće li građani Srbije ove godine bez problema moći da dođu u Crnu Goru na more, Krivokapić je rekao da zna da je prošle godine preovladao politički stav, ali je istakao da toga "ovog puta neće biti".

"Mi ćemo sve učiniti da, pogotovo turisti iz regiona, budu naši dragi gosti ove turističke, ali i svake sljedeće sezone...Mi ćemo se potruditi da spremni dočekamo turističku sezonu i da ugostimo sve turiste, a pogotovo one iz Srbije koji su najbrojniji. Iako je bio stav pojedinih ljudi da bez PCR testa ne možete da uđete u Crnu Goru, mi smo se opredelili da evropski kriterijum bude vezan za države koji nastoje da pristupe Evropskoj uniji", dodao je crnogorski premijer.