Krivokapić: Odnosi Srbije i Crne Gore biće prirodni i prijateljski

Niko ne može da kaže da je Srbija neprijateljska država Crnoj Gori, poručuje lider pobjedničke koalicije "Za budućnost Crne Gore" Zdravko Krivokapić nakon takozvanog patriotskog skupa pristalica DPS-a u Podgorici.

Zdravko Krivokapić je za agenciju Tanjug rekao da očekuje da će poslije formiranja nove vlade, bez obzira na "politiku podela koju je do sada vodila vladajuća DPS", odnosi Srbije i Crne Gore u budućnosti biti potpuno prirodni i prijateljski.

Krivokapić podsjeća da svi u Crnoj Gori imaju prijatelje, rođake i kumove u Srbiji.

Na pitanje šta je dovelo do tolike mržnje prema Srbiji i Srbima, koja se mogla osjetiti na skupu u Podgorici, Krivokapić kaže da je kreator takve politike upravo onaj ko je do sada vladao.

Naglašava da je to neprimjereno, te da žele zajedno sa svima da stvore dobrosusjedski odnos.

"To mora da bude na uzajamnoj saradnji i poštovanju i da niko nikoga ne ugrožava, kao i da svima bude jasno da ne postoji ni projekat 'velike Srbije', niti 'velike Albanije', koji se može desiti na prostoru Crne Gore", ističe Krivokapić.

"Preispitaćemo sve diskriminatorske zakone"

Kada je riječ o Zakonu o slobodi vjeroispovesti, Krivokapić kaže da će biti preispitani svi diskriminatorski zakoni, a među prvima će preuređen i doveden na mjeru koju zaslužuje biti upravo taj zakon.

"Postoji šest zakona koji su diskriminatorski i mi ćemo vjerovatno u tom jednom paketu mjera doći do onoga što je odnos zakona i ustava i zakona i zainteresovanih strana, a ne kao sada da zakon bude diktat koji neko mora da sprovodi. Zakon treba da bude urađen tako da predstavlja najbolje rješenje za sve zainteresovane strane", objašnjava Krivokapić.

Kada je u pitanju Kosovo i Metohija, kaže da se opozicija u ranije definisanim principima obavezala da će poštovati sve međunarodno preuzete obaveze.

"Nas raduje to što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao pred predsjednikom SAD sporazum o saradnji. To je vjerovatno jedna relaksacija za sve druge, pa i za Crnu Goru, koja će poštovati sve to što su se dogovorili", rekao je Krivokapić.

"Formiranje ekspertske vlade najbolje rješenje"

Krivokapić kaže da bi za Crnu Goru formiranje ekspertske vlade u ovom trenutku bilo najbolje rješenje i da takvu vladu vidi kao "vladu spasa".

Očekuje da će nosilac liste "Crno na bijelo" Dritan Abazović odoljeti svim pritiscima kojima je izložen posljednjih dana, kao i da će nova vlada biti formirana za oko mjesec dana.

"Koliko ga poznajem lično, mislim da je to čovjek koji će na svoja pleća ponijeti i veća opterećenja nego što je ovo sada. Naravno, ne služi nikome na čast da vrši pritisak na bilo koga, jer tu se ne radi o pritisku na pojedinca, nego pritisku koji bi mogao da poremeti volju građana", naveo je Krivokapić.

"Skup u Podgorici - posljednji trzaj aktuelnog režima"

Skup u nedjelju u Podgorici, Krivokapić vidi kao poslednje trzaje aktuelnog režima i primjećuje da su poruke na tom skupu bile neprimjerene.

"One su neprimjerene bar u tom dijelu Crne Gore koju ja znam, jer su to više bile poruke mržnje, nego poruke koje treba da spasu bilo koga", kaže Krivokapić.

To što se ponavljaju izbori u Petnjici, ističe, samo pokazuje da neko kupuje vrijeme, ali, uvjeren je, to ne može da utiče na rezultat, koji je, ističe, čist kao suza.

"Realno je očekivati da bi možda 21. septembar bio trenutak kada bi bilo optimalno definisati parlament i poslije toga će stvari krenuti svojim tokom, tako da će za oko mjesec dana biti sve jasno po pitanju formiranja Vlade", naveo je Krivokapić.

"Želimo da najbolji ljudi budu na odgovarajućim mjestima"

Krivokapić kaže da koalicija "Za budućnost Crne Gore" ima intenzivnu komunikaciju sa ostalim opzicionim listama i da će javnosti vrlo brzo biti poznata mnoga rješenja.

"Teško je sada prejudicirati bilo koje rješenje, ali je izvijesno da želimo da najbolji ljudi budu na odgovarajućim mestima, kako bi Crnoj Gori preokrenuli, ne kurs, ne u spoljnoj politici, nego u unutrašnjoj, i okrenuli se radu i ekonomiji i životu svih građana Crne Gore", kaže Krivokapić.

Poručio je da su sve manjinske partije dobrodošle u novu vladu, jer ona neće biti projekat koji se pravi iz jedne kuhinje, već projekat za opšte dobro Crne Gore.

"Želimo sve njih da vidimo u toj pobjedničkoj konstelaciji, koja je sada izvjesnija nego što je bila odmah dan poslije izbora. Bili smo skeptični, pogotovo oni koji znaju kako može doći do zloupotreba vezanih za preletače, koji su evidentni u Crnoj Gori od 1994. godine, pa do posljednjeg slučaja na lokalu u Budvi", podseća Krivokapić.

"Opozicija će znati da brani svoju pobjedu"

Krivokapić je poručio svim građanima i potencijalnim preletačima da se tu ne radi o ličnom interesu i da to nije lična izdaja nego veleizdaja i da će svi to prepoznati.

Upitan da li očekuje da bi predsjednik Milo Đukanović mogao možda svojim ovlašćenjima da odugovlači s izborom nove vlade i kako bi opozicioni blok u tom slučaju reagovao, Krivokapić kaže da je taj scenario već viđen u Crnoj Gori 2001. godine.

Ističe da se ovog puta ne radi o tome šta želi "gospodin Đukanović, već o tome da je narod iskazao svoj glas podrške opoziciji, bez obzira na sve neregularne uslove izbora".

Naglašava da će opozicija znati svoju pobjedu da brani svim demokratskim sredstvima.

"Nećemo to raditi prozivanjem bilo kakvih patriota, prijetnjama i paljenjem Podgorice", zaključio je Zdravko Krivokapić.