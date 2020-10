Krivokapić: Prijedlog za sastav nove vlade do 8. novembra

PODGORICA - Lider koalicije "Za Budućnost Crne Gore" Zdravko Krivokapić rekao je, nakon konsultacija o mandataru sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem, da će do 8. novembra ponuditi prijedlog za sastav nove vlade Crne Gore.

Krivokapić je rekao da je današnji dan još jedan dan pobjede demokratije.

"Svi trebaju da znaju da je narodna pobjeda doživjela formalizovanje. Ovo je samo još jedan dokaz unapređenja političke kulture. Imali smo otvoren, jasan, konkretan odgovor gospodina Đukanovića. On je sa svojim ovlaštenjima mogao da pravi drugu kombinatoriku. Prilikom dolaska u Skupštinu sa 41 potpisom obezbijedili smo da ta procedura bude kraća", rekao je Krivokapić novinarima.

On je istakao da će vrlo brzo uputiti Skupštini prijedlog nove vlade.

"Imamo još jednu obavezu, a to je da sagledamo integralno sistem čitave uprave i do 8. novembra dogovorimo sastav vlade. Najavljujemo danas da ćemo to formalizovati", rekao je Krivokapić.

Osim Krivokapića na današnjim konsultacijama sa Đukanovićem o mandataru za sastav nove vlade bili su lider koalicije "Mir je naša nacija" Aleksa Bečić i lider koalicije "Crno na bijelo" Dritan Abazović.

Bečić je istakao da je sastanak bio sadržajan i u interesu svih građana.

"Građani su rekli sve 30 avgusta. Mi smo to formalizovali. Posao predsjednika je olakšao prijedlog mandatara. Očekujem od Đukanovića da to formalizuje. Očekujemo od svih konstituenata da pokažu ozbiljnost i da ispune očekivanje. Kao predsjednik Skupštine sa nestrpljenjem očekujem sastav vlade", rekao je Bečić.

Abazović je rekao da je današnji dan dokaz da je crnogorsko društvo zrelije nego što se mislilo.

"Stekli su se uslovi sa se predloži mandatar. Građani treba da budu relaksirani. Dobili smo obećanje da neće biti opstrukcije. Ne trebaju nam svađe. Veliki dan za Crnu Goru nakon istorijskih promjena. Bez obzira na podjele, možemo da iskoračimo. Ja sam siguran da ćemo demonstrirati da će nova vlada raditi u interesu građana", rekao je Abazović.

Đukanović je ranije poručio da će danas uputiti predlog Skupštini Crne Gore da Krivokapić bude mandatar.