Krivokapić: Saradnja je preduslov da svima bude bolje

SARAJEVO - Zdravko Krivokapić, premijer Crne Gore kazao je da mu je posebno zadovoljstvo i radost da je u Sarajevu i da je to prva njegova bilateralna posjeta koja se dešava u okviru regiona.

"Zašto se radujem, pa razlog je da je 83.-84. godine kao vojnik u Sarajevu bio prisutan za vrijeme Olimpijskih igara, tada sam doživio da je Sarajevo kao moj Nikšić. Tada sam imao zadovoljstvo da kao vojnik uđem u kafanu i dobijem piće, a ne znam ko šalje. Takvo Sarajevo mi je ostalo u srcu i na svakom koraku pričam i dijelim to iskustvo. I upravo zbog toga ovaj prvi kontakt vlada treba da nas vrati u to vrijeme kada jedni druge nismo gledali ni ko smo, ni šta smo i kada smo se radovali što smo zajedno. Takav je moj susret bio danas. Mi moramo da sarađujemo. Saradnja je preduslov da svima bude bolje. I već danas smo se dogovorili da imamo dva prioriteta. Jedan prioriteta je put preko Šćepan polja. Taj put mora da bude prioritet i Vijeća ministara i naše vlade i uvijek postoji dobra volja i trenutak kada se to može ostvariti. Mislim da je to ovaj trenutak. Mi želimo da igramo na rezutlat, jer naš dogovor na osnovu sporazuma od 20. maja da ove naše grnaice koje predstavljaju elemente koje onemogućavaju brz prolaz robe, ljudi i kapitala omogućimo što bržim i jednostavnijim. I upravo je dogovor da na osnovu ovog graničnog prelaza koji se nalazi na Zubcima to vidimo već na početku turističke sezone. Mislim da se to može desiti ako ima dobre volje", kazao je Krivokapić.

Dodao je da je najznačajniji i najveći prioritet ekonomska saradnja.

"Moramo da učinimo ove prostore drugačijim, boljim, kvalitetnijim za život, a to možemo da uradimo samo jačanjem ekonomije", rekao je Krivokapić, te dodao da zna da Crna Gora sa BiH nema nikakvih spornih pitanja.

Pozvao je sve građane BiH koji prepoznaju crnogorsko primirje kao najbolju destinaciju da dođu, i da će biti dragi gosti.

Zoran Tegeltija, predsjedavajući Vijeća minsitara BiH kazao je da su razgovarali o nekoliko tema, ekonomiji, bilateralnim odnosima i pitanju borbe protiv kovida 19.

"U procesu pripreme ovog sastanka u Sarajevu su boravili ministri u Vladi Crne Gore kako bi se rješila neka pitanja. Kada su u pitanju naši bilateralni odnosi oni su vrlo prijateljski, bez bilo kakvih otvorenih pitanja, a to je rijetkost na Balkanu", rekao je Tegeltija.

Ističe da fokus saradnje mora biti ekonomija i da je trgovinska saradnja kretala oko 450 miliona KM, a pandemija ju je smanjila za 20 odsto.

"Želimo vrlo brzo da riješimo pitanje ulaska i izlaska turista BiH i Crne Gore. Pokušaćemo na graničnom prelazu Zubci da omogućimo da zajednički rade obje zemlje i ako bude dobre vlje da se to realizuje bar u periodu turističke sezone", kazao je Tegeltija, te dodao da je najvažnije pitanje povezivanje Sarajeva i Podgorice i tu je važan put preko Šćepan polja.

Dodao je da je i BiH i Crnoj Gori Evropska unija mjesto gdje će da dođu, te pozvao EU da ima više razumijevanja.

"Poziv zemljama EU da ne lageruju vakcine, da ne nude donacije ,te da omoguće da kupimo vakcine. Cijena koje smo platili u Kovaksu je veoma visoka", rekao je Tegletija

Izrazio je nadu da će uskoro organizovati zajedničku sjednicu Vlade Crne Gore i Vijeća minsitara.

Na pitanje novinara koliko je važno da se usvoji Rezolucija o Srebrenici u Crnoj Gori, Krivokapić je kazao da je njemu svaka žrtva velika i da odnos prema žrtvama mora biti takav, i kažem kako su me Jevreji učili da onaj ko je spasio jedan život, kao da je spasio cijeli svijet.

"Ta rezolucija je usvojena već 2009. godine kao deklaracija. Moram da kažem da je najgore što se dešava na ovim prostorima da te žrtve koje su nenadoknadive za proodicu, koriste se za politiku koja je saučesnik direktnih ili indirektnih dešavanja. Svaka žrtva je vrijedna. Moj odnos prema Srebrenici je jasan, ja sam zbog Srebrenice krenuo u proces razrješenja jednog ministra, iako sam znao da to može biti pokušaj rušenja Vlade, ali meni je bio važniji sporazum sa tri lidera koalicije nego koliko će trajati Vlada", rekao je Krivokapić, te dodao da je ovo prva vlada koja ne diriguje Skupštini.

Dodao je da je pomirenje važnije od svađe.

"Jedina poruka je poruka ljubavi, ako toga nema onda ćemo mi trovati generacije, a to nikome nije u interesu. Treba da vaspitavamo generacije na greškama. Ko je pravio greške, kao u ljubavi, kao u braku. Ne može jedan da bude kriv. Ovdje smo, hajde da živimo zajedno", kazao je Krivokapić.

Govoreći o vanjskotgovinskoj razmjeni, Tegletija kaže da je najveća prepreka trgovinskoj razmjeni loša infrastruktura.