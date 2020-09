Krivokapić: Svaka borba protiv korupcije je borba za Crnu Goru

PODGORICA - Svaka borba protiv korupcije je borba za Crnu Goru, poručio je nosilac liste koalicije "Za budućnost Crne Gore" Zdravko Krivokapić na zajedničkoj konferenciji za novinare lidera nove koalicije koja planira da formira Vladu.

"Ako nas uhvatite u korupciji prijavite nas", rekao je Krivokapić na konferenciji na kojoj je predstavljen sporazum kojim je, između ostalog, predviđeno da će se sprovoditi sve međunarodno preuzete obaveze, ubrzano raditi na reformama neophodnim za članstvo u EU, poštovati Ustav, što znači da neće biti pokretanja postupaka za promjenu zastave, grba, himne, te da nova Vlada neće povlačiti priznanje /samoproglašenog/ Kosova.

On je poručio da se sve radi u interesu svih građana Crne Gore, bez obzira na vjeru, naciju, politiku i uz poštovanje svih prava, a pogotovo onog esencijalnog - na slobodu.

Krivokapić je govorio i o Zakonu o slobodi vjeroispovijesti, za koji je naglasio da decidirano ne piše u potpisanom sporazumu.

"Mislim da je potpuno jasno da niko nema ništa protiv da taj zakon bude donesen, jedino je problem što ovaj sada ugrožava imovinu. Onaj ko ugrožava imovinu i ne omogućava najznačajnije pravo, slobode, pokazao je šta to znači. Ovo nije bilo pitanje referenduma koje je DPS htio da prikaže, već je pitanje druge stavke, a to je borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije", rekao je Krivokapić i izrazio nadu da to nova vlast može promijeniti.

Lider koalicije "Mir je naša nacija" Aleksa Bečić rekao je da je sporazum najbolji odgovor na sve pokušaje podmetanja, manipulacija, stvaranja tenzija i podjela.

"On je potvrda da će nova demokratska vlast biti prograđanska, spremna da služi Crnoj Gori i njenim građanima. Nema promjene, već samo jačanja spoljnopolitičkog puta Crne Gore", istakao je Bečić.

Lider koalicije "Crno na bijelo" Dritan Abazović naglasio je da će buduća Vlada imati podršku međunarodne zajednice, a posvetiće se i ekonomskom stanju u Crnoj Gori.

"Čekaju nas veliki ekonomski i socijalni izazovi, nagomilani problemi, prazna kasa, borba protiv korupcije i kriminala. Buduća Vlada ima zadatak da se najviše posveti tim pitanjima. Sa ovim umire svaka manipulacija DPS-a. Odlučni smo da sprovedemo pomirenje i bavimo se pitanjima koja najviše opterećuju građane Crne Gore", poručio je Abazović.

U Sporazumu, koji je potpisan juče, navedeno je da će nova demokratska vlada u Crnoj Gori odgovorno sprovoditi sve međunarodne obaveze koje je država preuzela, ojačati i unaprijediti saradnju s NATO-om i brzo, u potpunosti i predano, sprovesti sve reforme potrebne za punopravno članstvo Crne Gore u EU.

U ovom sporazumu naglašeno je i da će nova demokratska vlada u potpunosti depolitizovati ključne vladine institucije s ciljem obezbjeđenja beskompromisne borbe protiv kriminala i korupcije.

Nova vlada, kako je navedeno, neće sprovoditi revanšizam na političkoj ili bilo kojoj drugoj osnovi, usvojiće i revidirati sve zakone u skladu sa evropskim standardima, s ciljem što brže integracije Crne Gore u EU i omogućiće manjinskim strankama učešće u Vladi, bez obzira imaju li parlamentarni status ili ne.