Krivokapić: Žalim zbog protjerivanja, radićemo na boljim odnosi

PODGORICA - Mandatar za sastav nove crnogorske vlade Zdravko Krivokapić izjavio je danas da žali zbog protjerivanja ambasadora Srbije i dodao da će nova vlada raditi na "ozdravljenju odnosa" sa Srbijom i promociji dobrosusjedske politike s Beogradom.

On je to napisao na svom Twitteru povodom proglašenja ambasadora Srbije u Crnoj Gori Vladimira Božovića za personu non grata i njegovog protjerivanja iz Podgorice, i istakao da odlazeći režim ni u svojim posljednjim danima ne preza od polarizacije društva i produbljivanja podjela.

Krivokapić je rekao da takvi potezi nisu u duhu evropskog puta i dobre regionalne saradnje prijateljskih država.

"Nova vlada će raditi na ozdravljenju odnosa Crne Gore sa Srbijom, promovisaćemo istinski dobrosusjedsku politiku s Beogradom, kao i sa svima u regionu, po principu suverenosti, nezavisnosti i nemiješanja u unutrašnje stvari drugih država. Uzajamno poštovanje biće naša mjera", rekao je Krivokapić.