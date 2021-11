Krivokapić: Želio sam da se sastanem sa patrijarhom

BEOGRAD - Premijer Crne Gore Zdarvko Krivokapić izjavio je danas da će se u odnosima Srbije i Crne Gore promijeniti dosta toga, da ta zemlja nije pristupila inicijativi "Otvoreni Balkan" jer sličan proces već postoji, da je želio da se sastane sa patrijarhom SPC, ali da on nije trenutno u Beogradu, kao i da će učiniti sve da ispoštuje zahtjev Beograda za postavljanje novog ambasadora.

On je u intervjuu Tanjugu rekao da Crna Gora nije rekla da neće pristupiti inicijativi "Otvoreni Balkan" već da slične inicijative već postoje i da se na njih treba fokusirati.

Kako je pojasnio i sada građani Crne Gore granice sa okolnim zemljama prolaze uz ličnu kartu, diplome se nostrifikuju za deset dana, dok jedini problem predstavljaju radne dozvole mada se, kako kaže i to može "elegantno riješiti".

"Ne vidim veliku razliku između balkanskog procesa i 'Otvorenog Balkana'. Jedina je razlika što bismo to mi sami vodili, a sada smo vođeni. Za to sam da imamo samostalnost, ali da postoje institucije koje će imati nadležnost da to obezbijede. Ako one postoje u okviru Berlinskom procesa i Savjeta za regionalnu saradnju - RC C zašto bi pravili iskorak", rekao je Krivokapić.

"Dajte da uključimo to. Nisam protiv nijedne inicijative koja je usmjerena na dobrobit i koristi građanima da prelazak granice bude brži, da niko ne čeka i naravno da se obezbijedi sigurnost", rekao je Krivokapić.