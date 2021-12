Krivokapić ima sumnju o jednom glasu koji bi srušio vladu

PODGORICA - Crnogorski premijer Zdravko Krivokapić rekao je danas da ima sumnje o mogućem 41 glasu tokom izglasavanja nepovjerenju njegovoj vladi u ponedjeljak, ali da ne može da govori ni o jednom imenu.

"Možda se to ime pojavi taj dan. Vjerujem da su ljudi u ovom trenutku, bez obzira na to šta imaju, na takvom fonu da su im važni čast i budućnost porodice, bez obzira koliko je ko dužan, koliko ima na računu ili kakvu obavezu ima prema bilo kome", rekao je Krivokapić poslije Konferencije MANS-a o antikorupciji.

Crna Gora, kaže, treba da shvati da je vrijeme sitno sopstveničkog pristupa prošlo i da je dobrobit Crne Gore važnija od bilo čega pojedinačnog.

Vladu, kazao je, ne mogu pokolebati ni oni koji ovih dana sa desetinama miliona evra na pregovaračkom stolu pregovaraju o izdaji izborne volje građana.

Dodao je, međutim, da sve ima svoju cijenu i da se u Crnoj Gori ovih dana može svašta čuti.

"Nisam slučajno rekao da je iz budžeta ranije usmjeravano 200 miliona ka nekim čudnim tokovima. Ako je neko mogao da preusmjeri 200 miliona znači da je zainteresovan da izmjenom volje građana vrati ako uloži bilo šta. Nisam slučajno rekao to juče kako bih upozorio one koji imaju sredstva u crnim fondovima ili ko zna kojim računima i možda planiraju da ih upotrijebe u korist trenutka, a to ulaganje bi im bilo manje u odosu na zaradu koju bi mogli da dobiju smjenom vlasti", rekao je premijer, prenio je podgorički portal CdM.