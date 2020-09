Krivokapić ispred džamije u Pljevlju: Ne damo svetinje

PLJEVLJA - Zdravko Krivokapić, lider pobjedničke koalicije "Za budućnost Crne Gore" danas je zajedno sa sveštenicima iz Pljevlja razvio transparent "Ne damo svetinje" ispred Husein-pašine džamije.

Krivokapić je poručio danas u Pljevljima da opozicija ne stoji iza incidenta u ovom gradu gdje su polomljena stakla na ulaznim vratima prostorija Islamske zajednice i poručio pripadnicima islamske vjeroispovijesti da će jednako braniti njihove džamije kao i crkve.

On je osudio kamenovanje prostorija Islamske zajednice u tom gradu i poručio da ta koalicija od početka ima parolu - Ne damo svetinje, koja se odnosi, na sve svetinje.

"To moraju znati i naša braća islamske vjeroispovijesti da ćemo jednako braniti njihove džamije kao naše crkve", rekao je Krivokapić na konferenciji za novinare u hotelu "Pljevlja".

On je zajedno sa sveštenicima razvio transparent ispred Husein-pašine džamije, na kojem piše "Ne damo svetinje" i time poslao poruku svim građanima Crne Gore da će jednako braniti džamije kao i crkve.

Prostorije Islamske zajednice u Pljevljima jutros su osvanule sa polomljenim staklima na ulaznim vratima.

On je istakao da to što se dešava nije slučajno i da to ne radi opozicija, koja će vrlo brzo biti pozicija. "Opoziciji ne odgovara nijedan jedini incident u ovom trenutku. To je spinovanje koje se dešava od odlazećeg režima, sa metodama koje su dobro poznate svim građanima Crne Gore", rekao je Krivokapić.

On je istakao da odlazeći režim želi da strah i mržnja prevlada. "Jasno je zašto se to radi. Ako samo pogledate dešavanja koja su vezana za Pljevlja, Rožaje, Bijelo Polje, da li može neko normalan da kaže da je to slučajno", upitao je Krivokapić.

On je upitao zašto policija ne nađe pomenute prestupnike, te da je njihova obaveza da po Ustavu i Zakonu obezbijedi mir i red u čitavoj Crnoj Gori.

"Ako se to ne radi danas, kada će se raditi", upitao je Krivokapić.

On je istakao da policija sve zna, pa čak i šta su ručali građani Crne Gore, da imaju i kamere, svoje ljude, da imaju razrađen sistem, te da se ova država zbog toga može nazvati – policijskom državom.

"Ako je država policijska kako dopušta da niko ne bude procesuiran, prepoznat. Ali mene ne interesuje ni ta činjenica, ko je to napravio, već ko je to naredio. To u Crnoj Gori mora da zaživi. Ko je dao naređenje za ovo što se dešava, i u Pljevljima i bilo gdje drugo", rekao je Krivokapić.

On je istakao da, konkretno kada su u pitanju Pljevlja, odlazeći režim želi da stvori takvu sliku međunarodnoj javnosti.

"Vi znate kako pišu novine i u Hrvatskoj, i u Sarajevu, koje su okrenute na način da štite režim Mila Đukanovića. Da bukvalno samo što rat nije izbio u Crnoj Gori“, rekao je Krivokapić.

Krivokapić je istakao da Koalicija "Za budućnost Crne Gore" želi samo mir i spokojstvo.

"Mi svim građani želimo jednako dobro. Bez obzira koje su vjere, nacionalnosti, kakva mišljenja i slobodu žele. Ono što je najvažnije, u ovom trenutku, poslati jasnu poruku da Uprava policije, direktor policije da svi načelnici Centara bezbjednosti, moraju da rade svoj posao. Ne mogu oni da se distanciraju i da ne znaju šta se dešava u ovim situacijama", rekao je Krivokapić.

On je istakao da sve te poruke mržnje, ne može niko da iskaže, osim onaj koji je mrzovoljac i jedini mu je orijentir u životu da lažima pokrene nešto što nikome ne treba, te dodao da šalje poruku mira, a da je svaka poruka "Selite se" - poruka režima.

Krivokapić je ranije danas, povodom događaja u Pljevljima i napada na prostorije Islamske zajednice, najoštrije osudio "pokušaje odlazeće vlasti da zlokobnim provokacijama u mješovitim sredinama naruši međunacionalne i međukonfesionalne odnose".

Mitropolit Amfilohije ocijenio je danas kao veliku ljudsku sramotu poslednji u nizu vandalski čin u Pljevljima usmjeren protiv Islamske zajednice i upozorio da bi napad mogao biti osmišljen plan u cilju podizanju tenzija zbog ishoda izbora.

"Ne možemo se oteti utisku da se radi o namjernoj provokaciji koja ima za cilj da poremeti odnose između građana Pljevalja i cele Crne Gore po osnovu verske pripadnosti", naveo je mitropolit.

Kako dodaje, nečasno je i kukavički pod okriljem noći činiti takve stvari, bez obzira na motive.

"Napad na pljevaljske muslimane je napad i na svakog pljevaljskog hrišćanina i na svakog građanina Crne Gore", rekao je mitropolit.

Mitropolija crnogorsko-primorska, takođe je danas osudila napade na prostorije Islamske zajednice u Pljevljima i ocenila da je to "velika ljudska ramota".