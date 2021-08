Krivokapić tvrdi da je bio ucijenjen da potpiše Temeljni ugovor sa SPC

BEOGRAD - Premijer Zdravko Krivokapić tvrdi da je telefonskim pozivima iz Beograda i DF-a bio ucijenjen da ako ne dođe u Patrijaršiju i ne potpiše Temeljni ugovor sa SPC, vladika Joanikija neće biti izabran za mitropolita crnogorsko-primorskog.

Po ko zna koji put opisujući svoj dolazak u Patrijaršiju, 27. marta, tokom zasjedanja Sabora SPC, upitan da komentariše oštre kritike što tada nije došlo do potpisivanja Temeljnog ugovora, Krivokapić kaže da je to "zato što je neko nešto očekivao, a nije dobio to što očekuje".

Premijer je ponovio i tvrdnju da je imao informacije iz više izvora da neko želi da ga predstavi kao izdajnika Crkve.

"Tada sam shvatio da mi se nešto sprema. Međutim, ključni trenutak je bio u srijedu kad sam dobio poziv od jednog lidera Demokratskog fronta koji mi je rekao da neće biti izabran mitropolit i da ću ja biti krivac za sve. Odgovorio sam da ja znam šta je istina i da bi istrošeni političari i naručeni analitičari trebalo dobro da razmisle jesu li stavili prst u Božji sasud", naveo je Krivokapić u opširnom intervjuu za srpski portal Nova.

Kaže i da je nešto kasnije dobio još jedan poziv, ne precizirajući od koga, u kojem mu je ponovljeno isto što mu je rekao i pomenuti lider DF-a.

Na konstataciju Nove da je pozadina te njegove posjete Beogradu dugo tumačena kao pokušaj državnog udara iz Beograda, Krivokapić kaže da u tim trenucima o tome nije razmišljao, ali da informacije koje je dobio, nekoliko dana poslije toga, su ga, kaže, "kao čovjeka i premijera zabrinule".

Upitan da li je o dolasku te večeri u Beograd obavijestio predsjednika Aleksandra Vučića i da li uopšte razgovara s njim, crnogorski premijer je odgovorio odrečno i dodao da se s sa srpskim predsjednikom posljednji put čuo u junu, tokom boravka u Briselu, te da su, kako kaže, tada razmatrali da li postoji mogućnost za njihov eventualni susret.