Krivokapić: Ðukanovićev DPS je izgubio izbore u Nikšiću

PODGORICA - Izbori u Nikšiću pokazali su da su demokratski i da su građani odlučili na osnovu slobodne volje, izjavio je premijer Zdravko Krivokapić, koji smatra da je DPS Mila Ðukanovića ostvario loš rezultat.

Krivokapić kaže da su rezultati izbora u Nikšiću nesporna činjenica "da je DPS izgubio vlast u Nikšiću".

"DPS je pokušao da sačuva svoje biračko tijelo, međutim nije se to desilo i rezultat koji je ostvaren ipak nije prihvatljiv kod bilo kojeg analitičara. Jer kada držite sve poluge grada, onda držite prednost u odnosu na protivnike. A oni su to imali, imali su resurse i na kraju je ta snaga ni veća ni manja od 40 odsto. To je prenaduvan balon, jer u normalnim uslovima ne bi imali ni 30 odsto", rekao je Krivokapić za N1 tv.

Na pitanje da li smatra da se neka od partija u vlasti može prikloniti DPS-u, Krivokapić tvrdi da niko u Crnoj Gori ne bi smio da napravi taj potez.

"Ne zato što bi on bio politički mrtav, nego zato što narod ne bi dozvolio da se dešavaju takve političke korupcije i manevri", naveo je crnogorski premijer.

O kritikama njegovim koalicionih partnera, Krivokapić kaže da mogu da ga kritikuju koliko hoće.

"Vrlo često je ta kritika nedobronamjerna i sa poluistinama. Kada se desilo u istoriji bilo koje države da se tako nešto iskazuje prema premijaru za koga ste glasali. Umjesto da se to završi, to će trajati vjerovatno do nekih drugih izbora", rekao je Krivokapić.