Krivokapićeve kćerke: Strašno da nas neko tjera da napustimo Srbiju

BEOGRAD - Kćerke premijera Crne Gore Zdravka Krivokapića uputile su danas medijima saopštenje u kome navode da se, nakon pisanja pojedinih beogradskih tabloida i "hajke koja je pokrenuta" na njihovu porodicu, a od danas, i na njih dvije lično, ne osjećaju sigruno i da su o svemu obavijestile crnogorske institucije koje se bave bezbjednošću.

One dodaju da je strašno da ih neko tjera da napuste Srbiju.

"Sa neizmjernim žaljenjem konstatujemo da je hajka koja je pokrenuta na našu porodicu, od danas i na nas dvije lično, učinila da se ne osjećamo sigurno i da je naš dalji boravak u Srbiji za nas neizvijestan", navele su kćerke crnogorskog premijera.

Naglašavaju da su o svemu obavijestile institucije koje se bave bezbjednošću u CG.

"Trenutno smo u CG, a da li ćemo napustiti Srbiju i Beograd odlučićemo nakon konsultacija sa porodicom i službama koje u CG procjenjuju našu bezbjednost", navele su one.

Krivokapićeve kćerke dodaju da razumiju da politika na Balkanu ponekad podrazumijeva i poneku težu riječ, ali, navode, da to što se kroz medije u Srbiji radi njihovoj porodici, više nije politika.

"To je čist linč. Nas niko nije tjerao da odemo u Beograd i počnemo da se profesionalno ostvarujemo. Učinile smo to iz ljubavi. Zato je strašno da nas sada neko tjera da napustimo državu i grad koje smo voljeli kao svoje", navele su one.

Navode da žele da zahvale svim prijateljima u Srbiji, svim dobrim ljudima koji su ih zvali da im pruže podršku i kažu da su dobrodošle u Srbiji.

"Tu Srbiju i taj Beograd smo zato i izabrale za mjesto u kojem želimo da živimo", navodi se u saopštenju.