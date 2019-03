Krvnički pretučena djevojka još uvijek u teškom stanju

Stanje Ivane Filipović (22) koju je momak Đorđe Lacković (24) brutalno pretukao i nad njom se monstruozno iživljavao u iznajmljenom stanu u Novom Sadu, još uvijek nije bolje. Kako Blic saznaje od porodice, nesrećna djevojka sada izbacuje krv iz pluća.

Porodica Filipović i dalje je u šoku zbog brutalnog nasilja koje je Ivana doživjela od momka sa kojim je bila u vezi oko godinu i po dana i sa kojim je živjela. Lacković je Ivanu krvnički pretukao i iživljavao se nad njom jer je sumnjao da ga vara.

Lacković je nogama i drvenom motkom nesrećnoj djevojci polomio rebra, probio joj pluća, nožem joj unakazio lice i butine, dok joj je peglom pekao ruke. Kada je počeo da je tuče, ona ga je preklinjala da prestane, ali je to samo razjarilo pomahnitalog mladića koji je nastavio da je tuče drvenom palicom nakon čega je uzeo nož i počeo da je siječe po licu i butinama.

Ni to mu nije bilo dovoljno pa je upalio peglu i već izmrcvarenu djevojku ispekao po rukama. Nezvanično je to uradio u naletu ljubomore jer je mislio da ga Ivana vara. Njih dvoje živjeli su u izjamljenom stanu u Kosovskoj ulici, a u Novi Sad su došli iz okoline Šapca prije četiri mjeseca.

Njena porodica živi u selu u Mačvi, nedaleko od Bogatića. Kako kažu, zabrinuti su što Ivana sada izbacuje krv, ali ih ljekari uvjeravaju da je to normalno nakon strahovitih povreda koje je doživjela.

"Počela je da izbacuje krv iz pluća. Stavili su joj i kateter. Ja se nadam da je to dobro, jer joj je pukla plućna maramica pa sada izbacuje krv. Sad kad sam se čuo sa njom rekla mi je da su joj nešto stavili u rame. Leži u krevetu i ne može ni da ustane. Teško diše, jer joj ostaje vazduh, pa ne može sve da izdahne verovatno jer u plućima ima vode", priča zabrinuto njen brat Ivan za "Blic".

Ivanina majka, tiho izgovara da Ivanu zove po cijeli dan da provjeri kako je.

"Može da priča, ali mora da leži. Kaže da joj sad voda iz pluća i sukrvica izlazi od ležanja. Ne znam ništa više dok ne odemo da je vidimo", priča majka Slađana koja ne može da se oporavi od šoka.

Otac, koji je i dalje teško jer mu je skočio šećer, ne može ni da progovori.

Kažu da im je za užas koji im je ćerka doživela saznali od njene drugarice.

"Njena dugarica nas je pozvala, ali je malo ublažila stanje. Međutim, kad smo mi otišli da je vidimo, to je strašno izgledalo. Imala je svugde modrice po telu, ogroman hematom na glavi, modrice po rukama. A po celom telu bila je ispečena peglom. Da se ne bi branila, on joj je slomio prst na ruci. On je nju bukvalno tukao o radijator, dok ga nije polomio", kaže njena majka kroz suze.

Nesrećna žena dodaje da ni ona ni njen suprug nisu bili za njenu vezu sa Đorđem, ali da nisu htjeli da staju na put njenom izboru. Sada je, kako kažu, i ona vidjela da je pogriješila.

Roditelji nasilnika, kod je policija privela zvali su Ivanine roditelje, ali oni nisu bili raspoloženi da ih prime.

Osumnjičeni je saslušan u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu i određen mu je pritvor u trajanju do 30 dana a na teret mu se stavlja krivično djelo nasilje u porodici.

"Znali smo da je užasno ljubomoran"

Devojka koja je poznavala Lackovića ispričala je za "Blic" da je on poznat kao veoma ljubomoran mladić ali da nikada do sada nije čula da je bilo koju devojku udario. Kako je rekla, kada je Đorđe pretukao Ivanu izletio je napolje, što je ona iskoristila i pobjegla kod drugarice koja ju je odvezla u Hitnu pomoć.

Komšije na adresi u Kosovskoj još su u šoku. Većina stanara u ovoj zgradi su studenti koji iznajmljuju stanove i ne poznaju se baš dobro ali Ivanu su upamtili kao divnu devojku.

"Nisam čula ništa, nikakvu vrisku, tek danas smo saznali da se nešto desilo kada su ljudi počeli da se raspituju. Ne bih da pričam i ometam istagu, Ivanu znam kao divno i milo stvorenje i ne mogu da verujem da joj je to mogao da uradi. Ovde većinom žive studenti koji se stalno menjaju i malo ko tu koga poznaje", rekla je M. N. koja živi u ovoj zgradi.

U policiji su rekli za "Blic" da su za incident saznali od ljekara koji su ih po službenoj dužnosti obavijestili da je u Urgentni centar Kliničkog centra Vojvodine primljena djevojka sa višestrukim povredama po tijelu nanesenim od strane drugog lica te da su odmah po izlasku na teren i uzimanja izjave od oštećene uhapsili Đorđa Lackovića i odredili mu policijsko zadržavanje do 48 časova.

Lacković je, kada je Ivanina porodica saznala šta joj je uradio, slao poruke njenom rođenom bratu i molio ga da u sve "ne mešaju policiju" i da ubedi Ivanu da ne prijavljuje nikome šta joj je uradio.

"Njih dvoje su bili sami kada je on nasrnuo na Ivanu. Znali smo i ranije da se on svađao sa njom, govorili smo joj da raskine"

