Kukan: Makron ne odlučuje sam o proširenju EU

BEOGRAD - Bez Zapadnog Balkana Evropska unija nije potpuna ni ujedinjena, izjavio je za predsjednik Odbora Evropskog parlamenta za saradnju sa Srbijom Eduard Kukan i dodao da je stav predsjednika Francuske o proširenju "samo jedan od glasova" u EU.

Upitan o stavu francuskog predsjednika Emanuela Makrona da nije vrijeme za proširenje EU dok se ona temeljno ne reformiše, Kukan je rekao:

"Makronov stav samo je jedan od pogleda u okviru razgovora o budućnosti EU. To je jedna od njegovih ideja, s kojima se duboko ne slažem i nisam samo ja protiv nekih Makronovih stavova. Njemačka, na primjer, ima drugo viđenje reforme evrozone", poručio je on.

Kukan je ukazao da, naravno, treba uzeti u obzir to što Makron kaže jer je Francuska velika zemlja "ali, iako jak, to je samo jedan od glasova".

"Francuska, Njemačka ili Holandija su, uostalom, uvijek bile veoma striktne u vezi s prihvatanjem novih članica i to se ne mijenja", dodao je Kukan.

Prema njegovim riječima, Makron pripada novoj generaciji lidera i veoma je ambiciozan, ali bez jake njemačke ekonomije neće moći da sprovede svoje ideje u EU.

"Zato mi se ponekad čini da je previše romantičan u vezi s reformama. Na kraju, moraće da dođe do kompromisa", kaže Kukan.

On napominje da bi prvo trebalo da se postigne dogovor u kom će pravcu biti sprovođene reforme i da će tek tada moći da se vidi da li će one biti gotove do 2025. godine.

"Bez tako važnog regiona kao što je Zapadni Balkan, EU nije kompletna niti ujedinjena. Moramo da budemo odgovorniji prema našim prijateljima sa Zapadnog Balkana. Ako od zemalja kadnidata tražimo da ispune zahtjeve, onda i mi moramo da održimo naša obećanja", istakao je Kukan.