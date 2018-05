Kurc: Pomoći zemljama zapadnog Balkana na evropskom putu

SOFIJA - Austrijski kancelar Sebastijan Kurc najavio je danas u Sofiji da će i tokom predsJedavanja Austrije EU, od 1.jula, približavanje Zapadnog Balkana biti prioritet, a da je želja da u tih šest mJeseci bude postignut napredak, posebno kada je riječ o Srbiji i Crnoj Gori.

Kurc je, po dolasku na Samit EU-Zapadni Balkan, istakao da Austrija smatra da postoji dobra perspektiva zemalja Zapadnog Balkana za približavanje EU.

"Naš je cilj da svim zemljama pomognemo na njihovom putu približavanja EU. Sve te države nisu samo geografski, već i emotivno dIO Evrope. Jasan stav Austrije je da podržava te države na njihovom putu ka EU", objasnio je on.

Kurc je ukazao da Austrija u drugoj polovini ove godine preuzima predsJedavanje EU i da je sebi stavila za cilj da tokom svog predsJedavanja bude napretka u približavanju Zapadnog Balkana EU.

"Posebno sam optimističan za Srbiju i Crnu Goru, a i kod Makedonije se nadam da ćemo napredovati u rješavanju spora oko imena", rekao je on.

Pohvalio je Bugarsku što je organizovala Samit, dodajući da je to bilo ispravno i da Austrija želi da nastavi, tokom svog predsjedavanja Uniji, da Zapadni Balkan ostane prioritet.

"EU je neko vrijeme nudila Zapadnom Balkanu premalo perspektive, kada je prije par godina rečeno da neće biti proširenja, bez ikakvog razmišljanja i prilaženju tim zemljama. To nije bilo dobro. Raduje me što se evropska politika promijenila. Uvijek smo tražili snažan fokus na Zapadni Balkan i jasnu perspektivu", naglasio je Kurc.

On je ocijenio da je Samit simboličan akt, ali da može da izazove više dinamike.

"Važno je i za nas da postoji evropska perspektiva za Zapadni Balkan, jer ako je nema onda će doći do rasta uticaja Turske i drugih na taj region, a to bi bilo loše po taj deo Evrope i nas, jer bi to moglo voditi ka radikalizacji, nacionalističkim tendencijama, koje nam ne trebaju, i etničkim podjelama na muslimane i nemuslimane", zakljucio je Kurc, podvukavši da je Zapadnom Balkanu potrebam evropski uticaj.