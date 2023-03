Kurti: Neću dozvoliti Vučiću da dođe na Kosovo

Kosovski premijer Albin Kurti je u gostovanju na TV Kljanu rekao da njegova vlada radi na novim priznanjima nezavisnosti Kosova.

Potvrdio je da je zbog toga nedavno uputio pismo jednoj državi, ali nije želio otkriti kojoj, jer tvrdi da "Srbija ima mrežu ambasada i spoljnju službu koja je moćnija od kosovske".

Govoreći o pet članica EU koje nisu priznale samoproglašeno Kosovo, Kurti je naglasio da u tome mnogo pomažu "saveznici Kosova".

Dodao je kako još uvijek nije pisao tim zemljama sa zahtjevom da priznaju nezavisnost Kosova. "Posrednici i savezničke zemlje nam mnogo pomažu i vjerujem da je bolje da idemo ovim indirektnim putem u smislu napredovanja ka dobijanju priznanja 'petorke'", kazao je.

"To jednostavno nije u našim rukama i ne vjerujem da bi pomoglo kad bismo im poslije ovog sporazuma odmah pisali. Na to se pozivamo na svakom sastanku koji organiziramo. Nisam im se lično obraćao pismom, ali to su osjetljiva pitanja lobiranja. Ako vam kažem kome sam pisao prošle sedmice napraviću štetu jer će i Srbija odmah pisati tim zemljama", nastavio je, prenosi portal Kosovo online.

Smatra da nova priznanja ne zavise u potpunosti od Kosova. Takođe je najavio da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić neće dobiti dozvolu da dođe na Kosovo ako je bude tražio.

"Nisam dobio nikakav zahtjev za takav posjetu i, naravno, s obzirom na okolnosti u kojima se nalazimo, on ne bi bio poželjan na Kosovu. Ako je to osoba koja kaže da je masakr u Račku izmišljotina i nikada nije promijenila stav, mislim da ne treba dolaziti na Kosovo. Naravno da neću dati dozvolu. Sada kada smo rekli da mu ja ne dajem dozvolu, on je neće ni tražiti. Bilo bi bolje da je uputio zahtjev, ali šta da radimo sada, rekao sam", naglasio je Kurti, prenosi Index.hr.

Kurti je rekao da je postignut dogovor sa Srbijom i da niko ne može reći kako nema sporazuma.

"Postoji dogovor. Sporazum je sklopljen u Briselu i Ohridu. To je pravno obavezujuće. Ovaj sporazum je usvojila i EU, ne samo posrednici (Žozep) Borel i (Miroslav) Lajčak, koji su zaključili da je riječ o sporazumu, ali nažalost nema potpisa zbog druge strane. Nedostatak potpisa postaje presuda za Srbiju, ali to ne utiče na postojanje sporazuma", zaključio je on.