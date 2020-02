Kurti: Nije nemoguće da dogovor sa Srbijom bude ove godine

PRIŠTINA - Kosovski premijer Aljbin Kurti izjavio je da nije nemoguće postići dogovor sa Srbijom u toku ove godine, kaže i da će takse biti ukinute što je prije moguće, ali uz reciprocitet prema Srbiji i dodaje da je lično u ovom trenutku spreman za dijalog.

Kaže, međutim, i da neće žuriti sa epilogom dijaloga i da ne očekuje neki suštinski dijalog niti brze rezultate dok je Srbija na pragu izbora.

Govoreći o mogućnosti okončanja pregovora u toku ove godine i o "istorijskom sporazumu Kosova i Srbije", Kurti je za Glas Amerike rekao da je to moguće, ali je dodao da to ne zavisi od njega i ne može to predvidjeti.

On je kazao da u ovom trenutku može samo da izrazi svoju spremnost za dijalog, za otvoren i principijelan dijalog i da vjeruje da "stavljanjem sporazuma ispred dijaloga" ne bi trebao da se potkopa dijalog i spriječi sporazum.

Smatra da uloga EU nije umanjena time što su SAD imenovale specijalnog predstavnika za dijalog Beograda i Prištine, jer, kako navodi, "EU je postavila sveobuhvatan sporazum kao uslov za Kosovo i Srbiju kako bi nastavili svoj put ka integracijama".

Kurti je kazao i da će takse na robu iz centralne Srbije biti ukinute što je prije moguće, ali ne bez reciprociteta sa Srbijom.

"Ne želimo osvetu, želimo pravdu, reciprocitet je pravičnost, to je fer pristup, to je na registru pravde i znam da u je jednoj od izjava predsjednik Donald Tramp pomenuo reciprocitet kao vrijednost i kao koncept koji njemu leži na srcu, pa su međunarodni odnosi u svijetu danas izgrađeni na ovom principu", kazao je Kurti.

Navodi da oni ne žele da se osvete Srbiji, ali da postoje mnoge neprihvatljive stvari koje njima Srbija čini.

"Moramo se minimalno zaštititi, tako da reciprocitet uopšte nije uvredljiv, kampanja Srbije je uvredljiva, reciprocitet je zaštita, on je odbramben, to je minimum za neku vrstu dostojanstva i integriteta našeg subjektiviteta kao države spolja", rekao je Kurti za Glas Amerike.

Kazao je, međutim, i da takse nikad nisu obustavile razgovore "između dvije zemlje", jer su se, kako navodi, one često sastajale za međunarodnim stolom.

Ishodom kosovskih izbora je zadovoljan i poručuje da će se boriti protiv korupcije i započeti oslobađanje otete države.