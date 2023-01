Kurti: Od Srbije zavisi da li će doći do nove eskalacije situacije na KiM

​PRIŠTINA - Premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti rekao je za bečki list "Die Presse" da je teško predvidjeti da li će doći do nove eskalacije na KiM jer to, tvrdi, zavisi od Srbije.

Kurti je rekao da se nada da se neće ponovi situacija sa podizanjem barikada na sjeveru KiM i optužio Beograd da pokušava da potkopa Prištinu, prenosi Ekonomija onlajn.

"Kosovo je podnijelo zahtjev za članstvo u Savjetu Evrope i EU i ostvaruje ekonomski napredak. Ovo čini Beograd nervoznim", tvrdi Kurti.

Na pitanje da li bi moglo da dođe do novih sukoba između Beograda i Prištine, premijere privremenih prištinskih institucija je rekao da se nada da to ne bi moglo da se desi, ali da je zabrinut iz nekoliko razloga, uključujući to što, kako je naveo, Beograd ima 48 vojnih i žandarmerijskih baza oko KiM.

On je dodao i da je zabrinut zbog odnosa Srbije i Rusije.