"Kurti je život posvetio mržnji prema Srbima"

BEOGRAD - Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin izjavio je da je Aljbin Kurti život posvetio stvaranju "Velike Albanije" i mržnji prema Srbima, i da on neće Srbe sa Srpske liste u "kosovskoj vladi", već "privatne" Srbe koji su dobri samo njemu i lideru srpske opozicije Draganu Ðilasu.

"Kada god pomislim da Šiptare ne može da predvodi veći ološ, oni me demantuju. Aljbin Kurti je život posvetio stvaranju Velike Albanije i mržnji prema Srbima i Srbiji. Jedini veći ološ od njega su Srbi u Beogradu koji pokušavaju da ga prikažu kao novog čoveka", rekao je Vulin komentarišući izjavu Kurtija da ministar iz srpske zajednice u "kosovskoj vladi" ne mora da bude sa Srpske liste.

Vulin je istakao da Kurtiju nije mržnja nova, niti je on novi čovjek.

"Kurti neće Srbe sa Srpske liste, on hoće privatne Srbe, one koji su dobri samo njemu i Ðilasu. Ološ koji je vređao maloletnu ćerku predsednika Vučića mrzi Srbe zato što postoje, on hoće celovito Kosovo bez Srba. Neće da pregovara osim o nezavisnosti. Ako je tako, može odmah da se pozdravi sa nezavisnošću, to neće dočekati", poručio je Vulin u saopštenju za javnost.