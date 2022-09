Kurti na sjeveru KiM: "Dočekali ga samo pripadnici Rosu"

KOSOVSKA MITROVICA - Premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti boravio je u utorak na sjeveru KiM, zajedno sa ministrom unutrašnjih poslova Dželjaljom Svečljom. Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković rekao je da je cilj ove posjete izazivanje tenzije, provokacije i nestabilnost i dodao da su ga dočekali samo pripadnici Rosu.

Kurti je na Facebooku naveo da je sjever KiM posjetio kako bi odao počast pripadniku specijalnih snaga kosovske policije povodom obilježavanja 23-ogodišnjice od osnivanja kosovske policije.

Kurti je obišao i bazu kosovske policije u Jasenoviku, kao i kamp Belvedere na jugu Kosovske Mitrovice.

Petković: Kurti posjetom sjevera KiM htio da izazove tenzije

Kako je navedeno u saopštenju Kancelarije za KiM, Petković je istakao da o uspješnosti posjete premijerke Ane Brnabić južnoj srpskoj pokrajini najbolje svjedoči činjenica da je već sutradan Aljbin Kurti "potrčao" da se slika na sjeveru KiM.

"Samo što je Anu Brnabić sa oduševljenjem dočekalo više hiljada Srba, dok je Kurti krišom i tajno morao da se šunja sjeverom naše pokrajine, da ga slučajno neki Srbin ne sretne, a jedini koji su ga dočekali jesu pripadnici Rosu", rekao je Petković.

On je rekao do to najbolje govori da Kurti nema šta da traži na sjeveru KiM.

"I to najbolje govori koliko Kurti nema šta da traži na sjeveru pokrajine i da je njegova jedina namjera da izazove tenzije, provokacije i nestabilnost, uz opsesivnu želju da se snima za društvene mreže", istakao je Petković.

Kako je navedeno u saopštenju "nema sumnje da je Kurti dobro zapamtio kako mu je srpski narod nedvosmisleno pokazao da nema šta da traži na sjeveru KiM kada je posljednji put javno pokušao da kroči u neku srpsku sredinu".

"Zato sada mora da se prikrada i 'hrabro' snima, da ubijedi sebe da je zaista bio na sjeveru", kazao je Patković.

On je ocijenio da je "dobro da je Kurti detaljno gledao pojsetu predsjednice Vlade Srbije Kosovskoj Mitrovici, Zvečanu i Leposaviću, jer je mogao da nauči kako se šalju poruke mira, demokratije i stabilnosti i koga Srbi jedino prihvataju za svog premijera".