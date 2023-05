Kurti šalje još policije na Srbe

ZVEČAN - Premijer samoproglašenog Kosova, Ajlbin Kurti, izjavio za "CNN" da će protiv Srba na sjeveru Kosova i Metohije poslati još pripadnika policije.

On je istakao sinoć da sa međunarodnim partnerima, SAD i EU, razgovara o situaciji na sjeveru samoproglašenog Kosova, ali da "neće predati demokratsku republiku fašističkoj miliciji", kako je nazvao srpske grupe na sjeveru. Kurti je u intervjuu za "CNN" rekao da su svi međunarodni faktori priznali izbore koji su održani 23. aprila.

"Kad se zna proces i rezultati, onda bi načelnici trebalo da idu u opštine. Ko bi još trebalo da bude tamo, ako ne predsjednici. Blisko sarađujemo sa međunarodnim faktorima, posebno sa SAD i EU, koje smatramo veoma vrijednim saveznicima i partnerima. Daćemo sve od sebe. Ali neću predati demokratsku Republiku fašističkoj miliciji", rekao je Kurti.

Dodao je:

"Mi nemamo posla sa mirnim demonstrantima, nego s kriminalnim bandama, ekstremistima, ultranacionalistima desnice, koje Beograd plaća i naređuje, a koji se dive Putinu. To je fašistička milicija koja je napala naše policajce, KFOR, ali i novinare na terenu. Nije moguće da nema gradonačelnika u opštinama. Vlast na Kosovu se ne osvaja šok bombama, zločinima, nasiljem, već se osvaja izborima", rekao je Kurti, prenio je "b92".

Albin Kurti went on CNN today to demonize Serbian citizens from northern Kosovo calling them a fascist militia and criminal gangs. Watch how CNN fails to question Kurti on the 3.47% voting sham while editing out the provocation protesters faced while sitting on the ground. pic.twitter.com/4syTxCetor