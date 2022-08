Kurti zamjeri španskom premijeru: Morate priznati Kosovo

MADRID - Premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti izjavio je danas za španski list El Pais, da Španija mora i da će priznati Kosovo.

U još jednom intervjuu za strane medije Kurti je rekao da bi priznanjem samoproglašenog Kosova Španija pokazala da su Katalonija i Baskija potpuno drugačije od kosovskog slučaja, a španskom premijeru Pedru Sančezu zamjerio što je obišao Balkan, a nije došao na Kosovo.

"Znam da postoje neke pritužbe koje bi slučaj Kosova mogao izazvati u nekim dijelovima Španije. Ali, kako je rekao naš veliki pisac Ismail Kadare: 'Španija nikada ne treba da se poredi sa Srbijom, jer je Srbija izvršila genocid na Kosovu'", rekao je Kurti, prenosi Tanjug.

Na pitanje da prije ulaska u EU, Beograd i Priština moraju da riješe nesuglasice, Kurti tvrdi da se Priština "kreativno i konstruktivno" angažovala u Briselu, i ponavlja stav da dijalog treba da dovede do međusobnog priznavanja.

Na pitanje kada misli da će ih Srbi priznati, kaže: "Što prije to bolje za oboje" i da bi da je do srpskog naroda to bi se dogodilo vrlo brzo.

Ali, kako kaže, predsjednik Srbije to ne želi, tvrdi Kurti i navodi da je on čovjek iz prošlosti koji je bio ministar informisanja za vrijeme Slobodana Milošovića.

Na konstataciju lista da je Vučića izabrao srpski narod, Kurti ocjenjuje da je narod Srbije glasao za njega da bi imao posao, obrazovanje, zdravstvo, a ne zbog Kosova.

Kurti uz to navodi i da je Vučiću potrebno dvostruko distanciranje - od Miloševića i od Putina.

Na pitanje da li zaista smatra da postoji rizik od otvorenog sukoba izmedu Srbije i Kosova, ponovio je da postoji velika tenzija jer, kako tvrdi, Beograd odbija da prihvati "zločine počinjene u ratu na Kosovu".

Na pitanje da li je ovo najbolje vreme da Priština donese odluke o registarskim tablicama i licnim dokumentima, jer je to pojačalo tenzije, Kurti ponavlja da je to recipročna, zakonita i mirna mjera.

"Oni su ti koji nelegalnim objektima dižu barikade i pucaju na našu policiju", tvrdi Kurti.