Kusturica: Handke i Kosovo su srodne duše

BEOGRAD - Proslavljeni režiser Emir Kusturica izjavio je da su nobelovac Peter Handke i Kosmet srodne duše, jer nisu pristali na prolaznost, Kosmet - vijekovima, a Handke od trenutka kada je počeo da piše.

"Prolaznost je danas religija onih koji vjeruju u vječnu sadašnjost, a ne u vječnost duše. Na suprotnim stranama stoje. Kosmet i Handkea vezuje religioznost i nisu dozvolili razumu da ih razori", rekao je Kusturica.

Kusturica kaže da je Handke primio Nobelovu nagradu, a da je on "zakucao" ideju da ne treba priznati nezavisno Kosovo, ističući da se čuda dešavaju i da velike nagrade same stižu do umjetnika.

"Ushićenje stiže u trenucima kada se čovjek tome najmanje nada. Slično će biti i sa narodima koji još nisu prihvatili reklamnu frazu da je budućnost već počela i da 'olujni vjetar' već sutra može da oduva i Deborovo društvo spektakla u čije okove smo stegnuti kao hipnotisani zamorci i to ne našom voljom. Viša sila je u pitanju", rekao je Kusturica.

Prema njegovim riječima, već sutra može da iznenadi novo vrijeme i da zauvijek sa horizonta oduva tipove koji "vjeruju u vječnu sadašnjost".

"Budućnost, ipak stiže sutra i koliko god sve izgleda beznadežno iako se osjećamo kao 'slamka među vihorove' obrtni motivi koji se nalaze u velikom svijetu stići će i do nas u razumnoj formi, ali će o našoj sudbini odlučivati bezumna sila koja je već započela drugi čin naše drame", rekao je Kusturica za "Večernje novosti".

On je dodao da su srpski narod bombardovali već u "prvom činu" i da je po njemu padao atomski prah, za razliku od Čehovljeve napomene da, ako u prvom činu na zidu visi puška, ona mora da opali u trećem dijelu.

"Ništa drugo nama ne preostaje nego da gajimo sklonosti ka čudovišnoj prirodi našeg opstanka. Da će čudo biti presudno, ali i naša volja rekao je i Nobelov laureat", kaže Kusturica.

On smatra da je Handke davno zaslužio Nobelovu nagradu, ali da okolnosti i vrijeme u kom živimo nisu nagovještavali čudo.

"Ipak, ono se desilo. Zato misli nemaju kud nego na Kosovo i Metohiju. I to ne samo tragovima nacionalnih osjećanja, nego i brigom za elementarne čestice sekularnosti, koje su molekul hrišćanske kulture", rekao je Kusturica.

On je naglasio da taj pojam u čovjeku pokreće, razdvaja i vraća ih u cjelinu, sugeriše nam čega je sve to zbir, uključujući i one koji na Zapadu ignorišu da postupak poniženja na Kosmetu već predugo traje, te da njih, na kraju, teško može da mimoiđe slična sudbina.

"Treba vjerovati u čudo", poručio je Kusturica.

On je ukazao da Handke za razliku od nas nije čekao, već je bio u stalnom kretanju i dodao da je jedan drugi Nobelovac Ivo Andrić pisao da Srbima ne treba takva vrsta ropstva da gledamo sa sporednog kolovoza dok prolaze vozovi.

"Niti nam je potrebno da jedno čudo proizvede drugo, iako na kraju, trenuci čekanja su danas još jedino bolji od slijepe vjere i smisla za iznuđenu realnost", naveo je Kusturica u tekstu - dijelu rukopisa knjige pod radnim naslovom "Naša stvar" koju će objaviti kompanija "Novosti".

On je dodao da je "najviše zbog toga što je razum konformista, on smješten u čekaonicu za izdaju".

"Lako ga korumpiraju, koriste ga prilikom kolonizovanja koje je kod nas dovršeno. Prvo stiže okupacija, pljačka, pa čekaonica. Razum se opire čudima", istakao je Kusturica.