Lajčak: EU mora "ruku pod ruku" sa SAD u dijalogu Beograda i Prištine

BEČ - U dijalogu Beograda i Prištine Evropska unija mora ići "ruku pod ruku" sa Sjedinjenim Američkim Državama, izjavio je specijalni predstavnik EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak.

Lajčak je za austrijsku agenciju APA rekao da razmjena teritorija nije na dnevnom redu.

"Vidjeli smo vrlo snažnu negativnu reakciju na zamjenu teritorija u drugim zemljama regiona, kao i u zemljama EU. To me dovodi do zaključka da to nije na dnevnom redu niti bi trebalo da bude na dnevnom redu", naglasio je Lajčak, prenosi Kosovo onlajn.

On je ukazao da je potreban dogovor koji smiruje situaciju i ocijenio da su reakcije na ideju razmjene teritorija pokazale "vrlo jasno" da bi to donijelo "upravo suprotno".

Lajčak nije želio da komentariše glasine o "tajnom dogovoru" o razmjeni teritorija između predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika privremenih prištinskih institucija Hašima Tačija.

"Ne radim na osnovu glasina", rekao je Lajčak i dodao da u svakom slučaju nije vidio takav plan.

On je takođe odbio da komentariše da su SAD, preko specijalnog izaslanika Ričarda Grenela, bile umiješane u pad kabineta Aljbina Kurtija, što je i sam Kurti nedavno tvrdio.

"Sjedinjene Države su uvijek bile najvažniji međunarodni partner EU na Kosovu", rekao je Lajčak.

On ulogu EU i njegovu ličnu ulogu u dijalogu Beograda i Prištine vidi prije svega u ulozi posrednika. Lajčak ne smatra da je prepreka to što dolazi iz zemlje koja nije priznala jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, čak to vidi kao "priliku" i dodaje da ne predstavlja Slovačku, nego cijelu EU.

Specijalni predstavnik EU smatra da Unija što prije da donese odluku o liberalizaciji viza za Kosovo, ali nije želio da odgovori na pitanje koje su to zemlje čija podrška trenutno nedostaje za takvu odluku. On je rekao da se trenutno pregovara o tom pitanju i da je "apsolutno optimističan" da će dogovor uskoro biti postignut.

Na pitanje kakav bi rezultat želio na kraju svog mandata, Lajčak je odgovorio da je neke stvari kakše reći, nego postići.

"Cilj je imati pravno obavezujući sporazum dvije strane koji razjašnjava sva otvorena pitanja, da je u skladu sa međunarodnim pravom i da je prihvaćen i priznat od obje strane, u regionu, ali i u svim državama članicama EU. Nema razloga da se proces odlaže, ali na kraju je kvalitet važniji od brzog dogovora", rekao je Lajčak.

Kada je riječ o ulozi drugih globalnih igrača na Zapadnom Balkanu, on je izrazio uvjerenje da "niko ne može ponuditi ono što nudi EU - da čitav region bude dio Evrope".

Lajčak je ukazao da je kriza izazvana korona virusom pokazala da EU mora da bude "brža i vidljivija" na Zapadnom Balkanu.

On je priznao je da EU nije uvijek bila najbrži igrač, imajući u vidu i sporost u pružanju pomoći u epidemiji korona virusa. Međutim, prema Lajčakovoj ocjeni, Brisel je najpouzdaniji i stabilan partner.