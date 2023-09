Lajčak: Odmah se vratiti dijalogu

PRIŠTINA - Specijalni izaslanik EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak poručio je poslije jutrošnjih incidenata na sjeveru Kosova i Metohije da se odmah treba vratiti dijalogu.

Lajčak je na platformi "Iks" osudio napad na kosovsku policiju i istakao da počinioci moraju biti izvedeni pred lice pravde.

Jedan policajac je ubijen, a jedan ranjen rano jutros u sukobu sa maskiranim i naoružanim grupama u rejonu sela Banjska u opštini Zvečan, saopštila je policija samoproglašenog Kosova, koja ističe da ne zna ko su lica s kojima povremeno ramjenjuje vatru.

Eparhija raško-prizrenska saopštila je da je grupa naoružanih maskiranih ljudi upala blindiranim vozilom u manastir Banjska, pri čemu su provalili zaključanu manastirsku kapiju.

I strongly condemn the horrific attack against Kosovo police last night. Violence of any form is absolutely unacceptable. My heart goes out to the victims, their families and colleagues. The perpetrators must be brought to justice. Everyone needs to return to dialogue immediately https://t.co/xeIoBRVHrM