Lajčak: Postignut dogovor o deeskalaciji na sjeveru KiM

BRISEL - Specijalni predstavnik EU za dijalog Beograda i Prištine potvrdio je da je danas u Briselu, poslije dva dana pregovora, postignut dogovor o deesakalciji i "putu naprijed".

"Zahvaljujem se Besniku Beslimiju i Petru Petkoviću na spremnosti da pregovaraju i dogovore se, a za dobrobit naroda", poručio je Lajačak sa Twitter naloga.

Lajčak je prenio i fotografiju dogovora koja se sastoji od tri tačke.

Prvom tačkom dogovoreno je da će specijalne kosovske policijske snage istovremneo sa srpskim barikadama sa Jarinja i Brnjaka početi povlačenje sa Jarinja i Brnjaka 2. oktobra od 8 časova ujutru, što bi trebalo da se završi najkasnije do 16 časova istog dana.

Kfor će svoje trupe rasporediti na administrativnim prelazima prije povlačenja specijalnih jedinica i barikada i tu ostati naredne dvije nedjelje.

Dogovoreno je i da od 4. oktobra od 8 časova ujutru počne da se primjenjuje režim naljepnica za registrske tablice, kako privremena mjera dok se ne dođe do trajnog rješenja.

Kao treća tačka dogovora, previđa se formiranje Radne grupe, koju će činiti predstavnici EU, koji će i predsjedavati, Beograda i Prištine, a koja će raditi na trajnom rješenju za registrske tablice, a po EU standardima i praksama.

Prvi sastanak Grupe zakazan je za 21. oktobar u Briselu, a prvi rezultati će biti predstavljeni za šest mjeseci na sastanku dijaloga Beograda i Prištine na viskom političkom nivou.

We have a deal! After two days of intense negotiations, an agreement on de-escalation and the way forward has just been reached. I thank Besnik Bislimi and Petar Petkovic for their readiness to negotiate and agree for the good of the people. pic.twitter.com/OuhuUWvuG0