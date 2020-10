Lajčak: Priština da formira ZSO

PRIŠTINA - Izvjestilac EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak uputio je danas jasan zahtjev političarima u Prištini da sprovedu dio Sporazuma i formiraju ZSO.

On je na konferenciji za novinare, nakon završene posjete Prištini rekao da je Briselskim sporazumom iz 2013. godine i 2015. godine predviđeno formiranje ZSO, ali da to do danas nije učinjeno.

"To mora da bude osnovano u skladu sa Ustavnim sudom. Razgovor o Statutu bi trebalo da bude naredni korak. Dio sveobuhvatnog sporazuma je da sporazum počinje da se primjenjuje nakon potpisivanja. Detalji o ZSO moraju da se dogovore", rekao je Lajčak.

"Na svim sastancima mi je rečeno da je dijalog važan za Kosovo. Potvrdili su mi da će Kosovo ispuniti sve obaveze, ukljucujući i ZSO", rekao je Lajčak, prenosi Koha.

On je dodao da stvari moraju da budu jasne oko toga šta je potpisano.

"Razgovaramo o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Pokušaću da dođem do normalizacije. Nisam u poziciji da želim sporazum više od Kosova i Srbije. Ukoliko nema volje za sporazumom, neće ga ni biti. Nema normalizacije bez ZSO. Kosovo je potpisalo Sporazum, Skupština ga je razifikovala. ZSO je dio pregovora", rekao je Lajčak.

Prema njegovim riječima, ključni princip implementacije jeste da se poštuje sve što je potpisano kao i da je princip svih pregovora kompromis.

"Ukoliko želim nešto, moram nešto i da dam. Pravimo kompromise da dobijemo nešto", rekao je Lajčak.

On je dodao i da se u pregovorima razgovara o otvorenim pitanjima, a da sporazum dolazi kao rezultat kompromisa.

Lajčak je kazao da je tokom boravka u Prištini obavio 25 sastanaka sa političkim liderima i da je napravio približnu sliku političke situacije na Kosovu i Metohiji.

"Sporazumom težimo stabilizaciji regiona", rekao je on.