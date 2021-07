Lajčak: Sastanak delegacija Beograda i Prištine opsežan i dubinski

BEOGRAD/BRISEL - U Briselu je kasno popodne završen sastanak ekspertskih delegacija Beograda i Prištine u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa, a specijalni predstavnik EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak ocijenio je da su to bili opsežni i dubinski razgovori o čitavom nizu elemenata dijaloga.

Lajčak, koji je prisustvovao trilateralnom sastanku, napisao je na svom Twitter nalogu da je bilo riječi o prethodnim postignutim sporazumima, tekućim pitanjima i sljedećim koracima u normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine.

"Svi smo se saglasili da nam predstoji još mnogo posla i da ćemo nastaviti", napisao je Lajčak.

Zajedničkom trilateralnom sastanku prethodili su pojedinačni sastanci delegacija Beograda i Prištine sa Lajčakom, prenijeli su beogradski mediji.

Glavni pregovarač Beograda i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković je ranije uoči sastanka u Briselu najavio da će Beograd na prvom mjestu insistirati na formiranju Zajednice srpskih opština i to na način koji je dogovoren Briselskim sporazumom, uključujući sva ovlašćenja.

On je rekao da će Beograd insistirati i na pitanju bezbjednosti Srba na Kosovu i Metohiji, u svjetlu incidenata koji su se posljednjih dana dešavali u južnoj srpskoj pokrajini.

Iz Beograda su podsjetili da se navršilo 3.000 dana od postizanja sporazuma o formiranju Zajednice srpskih opština, a da Priština nije ispunila dogovorenu obavezu.

