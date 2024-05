Lajčak: Sve je na Vučiću i Kurtiju

BEOGRAD - Specijalni izaslanik Evropske unije (EU) za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak izjavio je da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer samoproglašenog Kosova Albin Kurti imaju mandate za donošenje teških odluka u sklopu dijaloga.

"Vučić i Kurti imaju mandate za donošenje teških odluka...EU je uradila sve što je mogla, ali ne možemo da želimo normalizaciju više od Kosova i Srbije", rekao je Lajčak i dodao da je sveobuhvatni sporazum ključan za pridruživanje EU, objavila je Beta, prenosi Fena.

Prema njegovim riječima, sveobuhvatan pravno obvezujući sporazum o normalizaciji odnosa je cilj dijaloga i ključni dio njegovog mandata.

"To je takođe ključni uslovza dvije strane da se na kraju pridruže EU. Moja želja je bila da idemo do kraja i završimo proces sveobuhvatnim pravno obavezujućim sporazumom o normalizaciji. To nije bilo moguće, ali takođe želim da podvučem da smo prešli dalek put", rekao je Lajčak, koji 31. avgusta završava mandat kao specijalni izaslanik EU za dijalog.

Lajčak je rekao od Beograda i Prištini zavisi postizanje dogovora o konačnom sporazumu.

"Proces je u njihovom vlasništvu i govorimo o njihovoj budućnosti. Obje strane imaju evropske integracije kao strateški prioritet i napredak u normalizaciji njihovih odnosa je od suštinskog značaja za napredak ka EU", rekao je on.

Prema njegovim riječima, Kosovo i Srbija moraju da ulože dodatni napor i dovedu proces do kraja.

"Mi možemo savjetovati, predlagati i pomoći na svakom koraku na tom putu i to i radimo. Ipak, na kraju, dvije strane su te koje treba da normalizuju svoje odnose", dodao je Lajčak.

Navodi da su odgovornosti strana jasne.

"Na Kosovu je da pokrene proceduru za osnivanje Zajednice srpskih opština i prihvati evropski nacrt statuta, a na Srbiji je da paralelno ispunjava svoje brojne obaveze, počevši od priznavanja simbola Kosova, dokumenata i institucija, što je predviđeno planom redosljeda poteza primjene sporazuma", rekao je specijalni izaslanik.

On je rekao da mu je želja da Zapadni Balkan uspije i konačno postane dio EU, jer regija tu pripada - geografski, ekonomski, kulturno.

