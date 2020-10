Lajčak: Vučić postavlja legitimno pitanje

BEČ - Specijalni izaslanik EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak kaže da Brisel od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića očekuje "dalekosežnu odluku" po pitanju Kosova i Metohije i da se srpski predsjednik s pravom pita da li EU nudi evropsku perspektivu zauzvrat, prenosi DW.

Lajčak je za austrijski Viner cajtung rekao da je najteži dio bio da se dijalog uopšte ponovo pokrene i ponavlja da je cilj "obavezujući obuhvatni sporazum".

"Već imamo prijedlog teksta o prognanim i nestalim osobama kao i o ekonomskoj saradnji. Ali i ovdje važi načelo da ništa nije dogovoreno dok sve ne bude dogovoreno. Trenutno diskutujemo o veoma kompleksnim temama, među kojima su finansijska potraživanja i vlasnička prava", rekao je Lajčak.

On je istakao pitanje Zajednice srpskih opština koja je, kako je podsjetio, već dogovorena sporazumima 2013. i 2015. godina, koji nisu sprovedeni.

"To je veoma osetljiva tema o kojoj se oglasio i kosovski ustavni sud - to mišljenje se mora uzeti u obzir. Ali pitam one koji kažu da sada nije pravi trenutak za to: Kada, ako ne sada? Pa sami ste potpisali dogovor", ukazuje Lajčak.

Na pitanje novinara bečkog lista da li za dogovor nedostaje motivacije, jer države EU godinama nisu zainteresovane da prime nove članice, Lajčak odgovara:

"Predsjednik Vučić postavlja legitimno pitanje. Očekujemo od njega da donese dalekosežnu odluku, a on se pita: Kako mogu da objasnim građanima da je to dobro za njih? Ovaj pregovarački proces je od početka bio povezan sa evropskom perspektivom zemlje i sada se Vučić pita: koliko ćemo te evropske perspektive dobiti?", rekao je Lajčak.

Slovački diplomata ukazuje da balkanske zemlje očekuju evropsku perspektivu, a EU očekuje da one na tome ozbiljno rade. Lajčak smatra da je to "princip kokoške i jajeta". "Možemo da se međusobno optužujemo, ali to nikome ne koristi“, kaže Lajčak.

Navodeći da izvještaji Evropske komisije o napretku jasno pokazuju da se u regionu izgubio reformski elan, Lajčak kaže da zemljama Zapadnog Balkana mora biti jasno da prijem u EU zahteva mnogo rada i da niko ne dobija članstvo tek tako.

"Tokom prošle Evropske komisije smo izgubili političku viziju, dominirali su tehnički detalji. To se osjetilo i u državama Zapadnog Balkana. Ali uskoro bi trebalo da počnu pregovori sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom, uvedena je nova metodologija u razgovorima o proširenju. Politička vizija je ponovo tu“, dodaje Lajčak.

Na pitanje o idejama iz SAD, koje bi eventualno uključivale razmenu teritorija, Lajčak odgovara da je potrebno naći evropsko rješenje koje odgovara 21. vijeku.

"Region ima tragičnu prošlost sa povlačenjem granica duž etničkih linija", ukazao je Lajčak.