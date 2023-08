Lajčak i Eskobar o dijalogu Beograda i Prištine i stanju u regionu

Specijalni izaslanik EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak i specijalni predstavnik SAD za Balkan Gabrijel Eskobar razgovarali su u Briselu o stanju dijaloga Beograda i Prištine i situaciji u regionu.

"Zajedno sa našim timovima, jučerašnji dan smo proveli u dubokoj diskusiji o dijalogu, trenutnom stanju i napretku, kao i drugim regionalnim pitanjima zapadnog Balkana. Zahvalan sam za izuzetnu saradnju", napisao je Lajčak na društvenoj mreži Iks.

Specijalni izaslanik EU će uskoro o dijalogu Beograda i Prištine razgovarati i sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, koji je najavio da očekuje taj susret.

Glad to welcome my colleague and good friend DAS Escobar to Brussels. Together with our teams, we spent yesterday in an in-depth discussion on the Dialogue, state-of-play and way forward, as well as other Western Balkan regional issues. Grateful for an exceptional cooperation. pic.twitter.com/q8DgthhGpz