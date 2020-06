Lajčak napokon krenuo za Prištinu avionom švajcarske vojske

BRISEL - Specijalni predstavnik EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak na putu je ka Prištini, nakon što je u ponedeljak otkazan njegov let iz Ciriha za Tiranu.

Lajčak je na svom Twitter nalogu napisao da je nakon jučerašnjih komplikacija sa putovanjem, međunarodna zajednica krenula u akciju i da je sad na putu, zahvaljujući vojsci Švajcaraske.

"Radujem se zvaničnom početku moje posjete Kosovu kasnije danas", napisao je Lajčak.

Kada se nađe na terenu, Lajčak će se sastati sa sagovornicima kako bi utvrdili konkretne datume i modalitete za brz nastavak dijaloga Beograda i Prištine, rečeno je juče Tanjugu u Briselu.

Lajčak je trebalo juče da stigne u Prištinu, ali je u kancelariji specijalnog predstavnika potvđeno da je jučerašnji let iz Ciriha za Tiranu otkazan.

After slight travel complications yesterday, the international community kicked into action. I’m now on my way to Pristina - a courtesy of the Swiss military. Looking forward to officially starting my visit to Kosovo later today. pic.twitter.com/f58NSwJtFB