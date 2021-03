Lajčak posjetu Prištini započeo razgovorom sa Kurtijem

PRIŠTINA - Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak započeo je trodnevnu posjetu Prištini sastankom sa liderom Pokreta Samoopredjeljenje Aljbinom Kurtijem, koji je održan u sjedištu te stranke, piše ''Koha ditore''.

Nije poznato šta je bila tema razgovora, navodi prištinski list.

Lajčak je prije sastanka izjavio da je pobjednik februarskih izbora Aljbin Kurti upoznat sa činjenicom da međunarodna zajednica očekuje da nova vlada u Prištini nastavi dijalog.

"On je izabran da riješi neka unutrašnja pitanja Kosva kao što su korupcija, pravosuđe i socijalna pitanja, a jako dobro zna da međunarodna zajednica, EU i SAD očekuju nastavak dijaloga i on je spreman na to", rekao je Lajčak ranije u intervjuu za Tanjug.

Ocijenio je i da Kurtijeve izjave da će dijalog sa Srbijom biti na četvrtom mjestu liste prioriteta njegove vlade ''ne treba shvatati dramatično''.