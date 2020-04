Lajčak stupa na dužnost: Zadužen i za ostatak zapadnog Balkana

BANJALUKA, BRISEL - Miroslav Lajčak, bivši visoki predstavnik u BiH i bivši ministar spoljnih poslova Slovačke, stupa na dužnost specijalnog izaslanika za dijalog Beograda i Prištine, a u njegovoj nadležnosti biće i čitav region zapadnog Balkana.

Podsjećanja radi, "Nezavisne" su još u septembru prošle godine pisale da će EU imenovati posebnog izaslanika, a u februaru su pisale da bi na tu funkciju mogao biti imenovan Lajčak početkom aprila.

Do odluke da EU treba da ima svog izaslanika za region došlo je nakon što su SAD imenovale Metjua Palmera, zamjenika pomoćnika američkog državnog sekretara, za specijalnog izaslanika za Balkan. Nakon što je Donald Tramp, predsjednik SAD, na iznanađenje evropskih zemalja, samo nekoliko sedmica kasnije lično imenovao Ričarda Grenela, svog ambasadora u Berlinu, za specijalnog izaslanika za dijalog Beograda i Prištine, u Briselu se počelo razgovarati treba li EU da ima izaslanika samo za dijalog ili izaslanika za cijeli region. Pojedini evropski mediji su onda pisali da je unutar EU došlo do podjele između toga treba li to mjesto da pripadne Lajčaku ili diplomati iz neke od zemalja EU koje su priznale Kosovo, ali već u martu, kako su pisale "Nezavisne", Žozef Borel, visoki predstavnik EU za spoljne poslove i bezbjednost, predložio je Lajčaka nakon internih konsultacija s pojedinim zemljama članicama.

Radio Slobodna Evropa je ovih dana došao u posjed internih dokumenata EU, u kojima, kako oni tvrde, Borel Lajčaku kao glavni zadatak daje dijalog, dok će mu mandat takođe biti i cijeli region, što se, na neki način, poklapa s onim što su "Nezavisnim" proteklih pola godine javljali izvori u Briselu i Sarajevu.

"Prema dokumentu datiranom na 30. mart, Lajčakov prvi zadatak je da postigne sveobuhvatnu normalizaciju odnosa između Srbije i Kosova kroz pravno obavezujući dokument koji pokriva sva preostala pitanja između strana u skladu s međunarodnim pravom i u skladu s doprinosom regionalnoj stabilnosti", stoji u dokumentu, kako javlja Slobodna Evropa.

Takođe, kako oni navode, Lajčakov mandat bi se sastojao i od napora na poboljšanju susjedskih odnosa i pomirenju na zapadnom Balkanu.

Kako kaže "Nezavisnim" Faris Kočan, istraživač s Univerziteta u Ljubljani i ekspert za EU, glavna motivacija EU da se ubrza imenovanje izaslanika i da mu se da u rad i cijeli region je pokušaj suzbijanja aktivnosti Rusije i Kine u regionu, odnosno pojačanja vidljivosti EU.

"U posljednjem periodu, posebno u kontekstu kovida-19, EU se prije svega bori sa dezinformacijama, na što ukazuje i najnoviji izvještaj Evropske službe za vanjske odnose, u kojem se pojačava teza da su Kina i Rusija spremnije od EU i da je EU pasivna kad je u pitanju region. Time se pokušava potkopati kredibilitet EU", rekao je Kočan.