Laketić: Deca su sve bolesnija posle NATO zločina

BEOGRAD - Predsjednik Komisije Narodne skupštine Srbije za istraživanje posljedica NATO bombardovanja Darko Laketić izjavio je da prvi preliminarni rezultati naučno-medicinske studije ukazuju na porast učestalosti bolesti, naročito malignih bolesti krvi kod djece od pete do devete godine.

On je precizirao da se studija, koja još nije završena, prije svega bavi istraživanjem učestalosti malignih tumora, takozvanih ektodermalnih tumora kod djece od jedne do pet godina, zatim učestalosti malignih bolesti krvi kod djece od pet do devet godina i učestalosti tumora mozga kod djece od devet do 18 godina.

Laketić je u intervjuu za "Politiku" naveo da se može konstatovati da je neki otrov djelovao na tu djecu, a budući da je u bombardovanju 1999. godine toliko otrova oslobođeno u životnu sredinu, lako je pretpostaviti šta je to i dodao da se studija bazirala baš na taj uzrast jer su djeca od jedne do 18 godina najosjetljivija grupa.

"To je onaj deo populacije koji je rođen, živeo i rastao u periodu određenih akcidenata i dejstva municije s osiromašenim uranijumom i oslobađanja različitih toksina, koji su se dogodili 1999. godine prilikom NATO bombardovanja", rekao je Laketić.

Prema njegovim riječima, prikupljena je kompletna dokumentacija iz naučno-medicinskog i pravnog istraživanja komisije italijanskog parlamenta koja je utvrđivala povezanost osiromašenog uranijuma sa smrću italijanskih vojnika koji su bili u međunarodnim misijama, uključujući i Kosmet i dokazala da postoji povezanost.

"Osiromašeni uranijum je samo vrh ledenog brega. Tokom bombardovanja oslobođeni su piraleni iz trafostanica, koji su možda najsnažniji kancerogen, benzemi, pa razni otrovi zbog bombardovanja fabrika boja i lakova, rafinerija", naveo je Laketić.

On je kao veoma značajno istakao to što su neke zemlje, između ostalih Holandija i Norveška, pred UN pokrenule raspravu o uticaju osiromašenog uranijuma na zdravlje stanovnika.

"Cilj nam je da dođemo do istine zašto naši građani obolevaju više nego građani nekih drugih zemalja i da li postoji veza između NATO bombardovanja i toga. To je naš zadatak, bez ikakvih prejudiciranja", istakao je Laketić.

On je naglasio da Komisija planira da u što kraćem roku završi naučno- medicinsku studiju i da nastavi da obilazi gradove u Srbiji koji su pogođeni određenim zagađenjima u kojim su tokom bombardovanja 1999. godine oslobođeni toksini kao što su piralin i benzem.

"U Vranju smo imali potresnu situaciju. Četrdesetak ljudi je posle bombardovanja išlo da ograde i očiste teren. Polovina njih je već preminula, većina od malignih bolesti. Mjesto Bratoselce broji 300 stanovnika, a tamo su evidentirana tri tumora mozga. To je jedan odsto populacije i dva slučaja leukemije kod dece", rekao je Laketić.

Prvi rezultati studije dostavljeni su u decembru svim poslanicima Narodne skupštine Srbije radi njihovog informisanja.