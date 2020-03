"Lasta" obustavila saobraćaj sa Švajcarskom i Italijom

Saobraćajno preduzeće "Lasta" obustavila je od danas prevoz iz Srbije za Švajcarsku i Italiju zbog epidemije virusa korona.

Kako je objavljeno na sajtu kompanije, "Lastini autobusi" neće prevoziti putnike na linijama za Cirih i Đenovu.

To znači da putnici koji putuju do Palma Nove, Venecije, Padove, Vićence, Verone, Breše, Milana i Đenove u Italiji, kao i Sent Galena i Ciriha u Švajcarskoj u narednom periodu neće moći koristiti "Lastinu" uslugu.

Prevoza neće biti ni na polascima iz ovih gradova za Beograd.

Na svim ostalim "Lastinim" međunarodnim linijama prevoz redovno funkcioniše.

Kako se napominje, o ponovnom uspostavljanju prevoza na "Lastinim" linijama za Italiju i Švajcarsku putnici će biti blagovremeno informisani.