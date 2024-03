Lažna zubarka hvalila se luksuznim životom, kako je razotkrivena (FOTO)

BEOGRAD - Protiv Snežane S. (48) koja je uhapšena zbog sumnje da se bavila nadriljekarstvom i radila estetske i stomatološke zahvate u svom salonu ljepote "BV Dental Estetic" podneta je krivična prijava zbog falsifikovanja diplome i bavljenja nadrilekarstvom, a ona je imala oko 40 oštećenih žrtava.

U ordinaciji koja se nalazi u centru Beograda, više od dvije godine, žena sa lažnom diplomom liječila je, popravljala i vadila zube, ali ne samo to. Bavila se i antiage medicinom - uz specijalne popuste i izuzetno niske cijene – daleko niže od onih u drugim ordinacijama. Sve to predstavljajući se kao ljekar.

Dr Milojko Jovanović, direktor Stomatološke komore Srbije ispričao je da su prijavu dobili iz UKP-a 16.11.2023. godine.

“Na osnovu neke prijave, ja sam naložio dekanu Medicinskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici da se istraži, jer oni pripadaju Univerzitetu u Prištini. I apsolutno ta koleginica takozvana nije uopšte bila na tom fakultetu, niti je imala tu diplomu. Ono što je zanimljivo u celoj toj priči, ona je na toj diplomi napisala da je završila za četiri i po godine, fakultet traje pet godina minimum”, navodi Jovanović.

Ističe i da oni kao komora nemaju ingerencije da provjeravaju diplome.

“Mi akreditujemo te programe i taj kolega koji završi antiejdžing dobija samo jedan sertifikat, ništa više od toga. Znači on i dalje ne sme da radi to, da se bavi antiejdžingom, nego mora da položi određen broj kurseva, da ima sertifikate do određenog broja bodova. Ja sam razgovarao sa ministarkom zdravlja oko ovog problema i mi kao komora nemamo ingerencije da moramo da proveravamo diplome, to bi trebalo uvesti u zakon o komorama “,navodi dr Milojko Jovanović.

Ovo je tek posljednji u nizu slučajeva nadriljekarstva i nadriapotekarsta u Srbijia, iz godine u godinu su sve češći, a sem visokih cijena - neprovjerenim uslugama, pacijenti često ugrožavaju svoje zdravlje, pa i život.

“ Svaka ordinacije treba da ima na ulazu treba da ima tablu da je registrovana, da je prijavljena, ko je nosilac posla tako da su to mesta na koja treba ići. Ja bih tu malo više apelovao na ljude da malo manje konsultuju te društvene mreže Instagram i to, nego malo više preko preporuke”, navodi dr Božidar Todorović, specijalista oralne hirurgije.

Kako kaže doktor, stomatolog ima pravo da izvodi antiejdžing procedure ali je neophodno da prethodno obavi dodatne edukacije kako bi se obučio za određenu vrstu procedure, jer ne mogu svi sve da rade, a posebno ne sa bilo kakvim preparatima.

“To je jedan jako unosan biznis, dosta žena danas pa i muškaraca pribegava tome. Opet kažem stomatolozi imaju znanje anatomije koje nam to olakšava, da to lako i lepo radimo, ali sa druge strane, opet, nema svako oko za to”, navodi Todorović.

Nedovoljna informisanost, senazionalističke reklame na društvenim mrežama pa u iz sve to i niska cijena razlog su zašto se mnogi odlučuju za odlazak na neprovjerena mjesta. Ipak, nije mala stvar kome povjeravate svoje zdravlje, jer posljedice samo nazigled neoprezne odluke mogu biti fatalne.

Snežana S. se, podsjetimo, hvalila luksuznim životom, a na društvenim mrežama je bila veoma aktivna, o čemu svjedoče brojne fotografije koje je dijelila sa svojim pratiocima.

Slike na kojima pozira u luksuznim hotelima, apartmanima, ali i sa putovanja imaju i po više stotina lajkova.

Na istom profilu može se vidjeti i da je Snežana ranije imala još jedan salon, a kako se saznaje, u pitanju je jedan salon ljepote na Novom Beogradu.

Osumnjičena je, uživala i u društvu poznatih, prenosi Kurir pisanje Blica.

