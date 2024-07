Lažne šlep službe patroliraju putevima ka moru u Hrvatskoj: "To je pljačkanje"

Na hrvatskim auto- putevima, kako tvrde vlasnici firmi koje se bave vučnom službom, "operiše" na desetine ilegalnih šlep službi, prevaranata koji patroliraju dok ne uoče one koji su doživjeli neki kvar na automobilima.

Vlasnik jedne od registrovanih kompanija za ovu djelatnost govori za Index.hr da ovih lažnih firmi za šlep ima najviše od Like do Maslenice.

"Mi koji imamo firme imamo uredne ugovore s osiguravajućim kućama, koje nas kontaktiraju kad treba izaći na teren. Situacija je postala katastrofalna kad su se pojavili ovi prevaranti koji rade na crno ili OPG registriraju za ovu djelatnost. Počelo je to prošlog ljeta, nastavilo se ovog.

Oni doslovno kruže autocestom i traže automobile koji su pokvareni, onda se lažno predstavljaju i tovare ljude na silu. Prezentiraju strancima koji ne znaju zakone da ih je poslala policija, da postoje kamere preko kojih se vidi kad je tko ostao u kvaru i da se hitno moraju skloniti s ceste. Ljudi u strahu pristaju. Na kraju epilog bude da im šlep naplate po nekoliko puta većoj cijeni", rekao je vlasnik šlep službe koji je želio da ostane aniniman.

"To su sve kamioni B kategorije, nemaju nosivosti, niti odgovarajuću kabinu. Oni ljude smjeste u njihova vozila", rekao je, dodajući da prema njegovoj procjeni ima tridesetak takvih "firmi" tokom turističke sezone.

Index je u posjedu i radnog naloga preko kojeg se vidi da je vožnja od 71 km u dva smjera naplaćena 768 evra. Radi se o šlepu automobila do dvije tone, čiji prevoz ne bi trebao koštati više od 1.25 evra po kilometru, kako suprovjerili na stranicama šlep-službi.

"Strance baš znaju oderati, koji su ionako preplašeni zbog nezgode u stranoj zemlji. Od Zira, tj. Macole do Gospića naplaćuju oko 300, 400 eura. Toliko bi koštao Gospić - Zagreb kod normalne šlep-službe", govori jedan od sagovornika za Index.

Drugi sagovornik spominje brojku od čak 60 prevaranata.

"Znam za primjer svojih prijatelja koje su uhvatili na prepad. Rekli su im da vozilo mora isti tren van s autoputa, da je to novo pravilo, da se vidi po registraciji da imaju pomoć na cesti... Oni su pristali, odveli su ih u kvaziradionicu. Račun je bio 1700 eura, a kvačilo koje su popravili se sutradan pokvarilo. To je pljačkanje bez obrta, bez firme, bez računa", navodi on.

Po ovom pitanju, prevaranti ne djeluju samo u Hrvatskoj. Mediji iz nekoliko evropskih zemalja objavili su ispovijesti vozača koji su se našli u nevolji na putevima u Sloveniji te postali žrtve prevare lažne vučne službe. Od nekih vozača je navodno traženo da plate iznose od čak 8.000 evra.

Austrijski Kleine Zeitung pisao je o vozaču iz Koruške, koji je sa suprugom sredinom maja krenuo na odmor u Hrvatsku, a koji je postao žrtva prevare lažne šlep-službe nakon što mu je na primorskoj magistrali pukna guma.

Nazvao je austrijsko udruženje vozača ARBÖ iz kojeg su mu rekli da će mu u pomoć priteći slovenska partnerska tvrtka. Do njega je stigao radnik Darsa, osigurao automobil i otišao, a pola sata kasnije došla je druga vučna služba. Austrijanac je ispričao kako je sve djelovalo vrlo profesionalno i nije posumnjao da se radi o prevarantima. Tražili su da plati nešto više od 1.000 evra za prevoz i zamjenu gume.

Index je kontaktirao Ministarstvo unutarnjih poslova Hrvatske oko ove teme, ali odgovor nisu dobili. Odgovorili su im iz Državnog inspektorata, poručivši "kako su u 2023. i 2024. zaprimili 16 predstavki".

"Nepravilnosti su se odnosile na obavljanje djelatnosti vučne službe (vuča vozila) bez odobrenja, obavljanje djelatnosti vučne službe od stane fizičkih osoba, obavljanje djelatnosti vučnih službi na autocesti od strane vučnih službi koji nisu ugovorni partneri s Hrvatskim autocestama, neizdavanje računa, nepoložen ispit za upravljanje određenom kategorijom motornog vozila, kao i nevođenje tahografskih aktivnosti", navode oni.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.