Lažni skaut iz Dervente mora na robiju: "Mamićev rođak" prevario 17 osoba

Zlatko Mamić (50), koji je kao lažni fudbalski skaut i kako se naziva rođak Zdravka Mamića nudio nesuđenim dioničarima Dinama na otkup dionice tog kluba iako klub nikad nije privatizovan, ipak će kao osuđena osoba morati u zatvor.

Bio je prvo na MUP-ovoj potjernici, pa je protiv njega raspisan i evropski nalog za hapšenje, ali potom ni njegovi finalni izostanci nisu omeli pravosuđe da mu se sudi, da ga se osudi i na kraju da mu se kazna i povisi. Tako da će Mamić, ako mu se ikada uđe u trag, u jednoj od hrvatskih kaznionica morati odguliti godinu i pol zatvora.

Odlučio je to, po žalbi tužilaštva Županijski sud u Varaždinu kao sud drugog stupena nakon što je Mamića na uslovnih godinu dana s petogodišnjim rokom kušnje osudio lani Opštinski krivični sud u Zagrebu iako prema zakonu za to produženo krivično djelo prevare zakon predviđa do pet godina zatvora.

Taj rođeni Dervenćanin s prebivalištem u Zagrebu nasamario je u startu 17 osoba, prisvojivši si oko 211.000 evra. I ko zna koliko bi još bio "trgovao" dionicama da ga iz Dinama nisu prijavili policiji nakon što su ih nezadovoljni Dinamovi "dioničari" zasuli upitima jer im "rođak Zdravka Mamića nije isporučio dionice", piše "Jutarnji list".

"Točno je da sam se predstavljao kao osoba koja zna i poznaje ljude u Dinamu. Ali nije tačno da sam raspolagao povjerljivim informacijama, jer nemam nikakve veze s Dinamom niti sam u Dinamu ikad radio. Cilj mi je bio samo doći do novca. Tačno je i da sam ljudima govorio da će Dinamo biti prodan kao dioničko društvo. Povjerovali su mi, a ja sam zadržao njihov novac. Žao mi je i kajem se. Inače, radio sam u Njemačkoj, gdje sam upoznao neke ljude s kojima sam u dobrim odnosima te ću uz njihovu pomoć vratiti novac jer ću ga pozajmiti. Nažalost, zbog nerealizovanja određenih poslovnih planova čiju naplatu sam očekivao, nisam bio u mogućnosti vratiti iznose koje sam dobio od oštećenih", rekao je davne 2017. po izbijanju afere, Mamić organima progona tokom ispitivanja.

S obzirom na to priznanje, Mamić je pušten tad na slobodu kako bi se u daljem toku postupka branio sa slobode. Međutim, od tada mu se može staviti "soli na rep", ali mu niko ne može osporiti, jer su izjave stigle u sudski spis, da je Mamić pojedine oštećene u međuvremenu obeštetio, dok (pre)ostalih sedam "dioničara" mora obeštetiti sa 91.012 evra u roku od 15 dana od pravosnažnoti presude. A taj rok je nedavno prošao.

Svi oštećenici policiji su posramljeno ispričali da su Mamića poznavali kao vrlo uspješnog direktora iz tzv. piramidalne prodaje za američku kompaniju "Total life" koja se bavila prodajom dodataka prehrani.

"Zlatko je uvijek nosio skupa odijela i satove. Vozio je skupocjene automobile, a kad bismo imali sastanak, mobitel mu je stalno zvonio pa je ostavljao dojam uspješnog poslovnog čovjeka. Nismo imali razloga sumnjati u njega", rekla je istražiteljima jedna od osoba koja je za više hiljada evra kupila dionice i dio dobila nazad.

Zanimljiv je slučaj jedne djevojke čija je porodica "uvučena" u prevaru.

Njena majka joj je, na osnovu poznanstva s Mamićem, rekla da joj je kupovina dionica odlična prilika za zaradu, a s obzirom na to da nisu imali novca, 2.000 evra posudio im je otac.

Na svaki upit očajnih ljudi gdje su te dionice, Mamić im se pravdao: "To je povlaštena informacija pa nemojte okolo trubiti o tome. To je, znate, tajna. Inače, pri ‘prodaji’ dionica za jedan evro povjeriocima je davao pisane izjave u kojima se obvezao da će im u zamjenu za novac dati dionice i da će njihova vrijednost, čim budu dostupne u slobodnoj prodaji, biti desetorostruko veća.

Najviše trgovanja i pregovora Mamić je odradio u poznatom lokalu Leggiero u Zagrebu, gdje je uzimao od 1.000 evra pa sve do 27.000 evra po osobi, a poslovanje je pojedinih mjeseci preselio i u Novu Gradišku te u Sisak. Osim dionica, jednom povjeriocu je obećao posao informatičara u Dinamu, uzevši mu za kotizaciju 13.900 kuna.

Prema optužnici zagrebačkog tužilaštva, od ožujka 2015. do januara 2017. Mamić je prodavao po "povlaštenoj" tarifi dionicu Dinama za jedan euro, obećavši im da će vrijednost dionice, kad krene slobodna prodaja, biti od 7 do 10 evra. Ne bi li što dulje držao u zabludi oštećene, slao im je email poruke navodno s Dinamove email adrese, u ime radnica Dinama. I tako dvije godine.

"Taj čovjek s klubom i sa Zdravkom Mamićem nema apsolutno nikakve veze osim što dijele isto prezime", bio je nimalo utješan apel iz Dinama zbog kojeg se srušio svijet Vidoju P., komšinicu Zlatka Mamića.

Osim obećanih dionica za jedan evro, Mamić mu je obećao i posao u Dinamu, uzevši mu više od 32.000 evra. Lažne nade o zaposlenju trajale su godinu dana. Toliko su ga na "ledu" držali mejlovi koje mu je slala izmišljena Vedrana i koja mu je ponudila čak četiri moguća posla.

Ali termin zaposlenja kao i isplatu dividende je prolongirala.

Hoće li preostali oštećeni biti obeštećeni isključivo zavisi o Mamićevoj savjesti.

