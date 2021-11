Lečić objavio prepisku sa Danijelom Štajnfeld

Glumac Branislav Lečić jutros je na TV Prva objasnio šta se dešavalo 7. maja 2012. godine, na dan za koji Danijela Štajnfeld tvrdi da ju je Lečić silovao.

Ubrzo nakon toga, Lečić je na svom Twitter nalogu objavio prepisku sa Danijelom Štajnfeld putem mejla i Vajbera, tvrdeći da mu se ona prvi put obratila 12. decembra 2016. godine, što je, kako kaže, dio dokaznog materijala koji je policija pribavila.

U mejlu za koji glumac kaže da je dio dokaznog materijala koji je policija pribavila vještačenjem njegovog telefona, između ostalog stoji:

"Leko! Nadam se da ti radi ova adresa - nemam tvoj broj mobilnog. Sto godina! Kako si, dragi Leko, šta ima? Ja sam dobro, srećna u Njujorku i sad u kratkoj poseti roditeljima, sletela juče. Neki producenti su zainteresovani da prave Dnevnu zapovest - film! Pričaću ti kako su došli na tu ideju - ta produkcija će sigurno praviti post war film, tako da traže scenario. Sve je još na pregovorima, ako si ti inicijalno zainteresovan, i pisac Đurđević, onda pričamo dalje", stoji u Lečićevoj objavi na Twitteru.

"Inicijalni imejl od strane Danijele Štajnfeld, deo dokaznog materijala koji je policija veštačenjem mog telefona i imejla pribavila."

Glumac je objavio i dio u kome Štajfeldova poručuje Lečiću da bi voljela s njim lično da priča, pa da zbog toga zajedničkim poznanicima ne pominje da se ona nakratko vratila u Srbiju.

Mejl se završava riječima: "Ljubim te puno".

Lečić je objavio i dio svog odgovora Štajnfeldovoj.

"Deni, mnogo si me obradovala. Naravno da hoću da se vidimo. Obavezno. Ostavi mi tvoj broj telefona u Beogradu ili me ti zovi", odgovorio je on.

O snimku koji je Danijela Štajnfeld objavila, Lečić je rekao da je "čista manipulacija".

"Taj razgovor je veštačen u policiji, snimak, i utvrđeno je da je montiran. Da sadrži neprimereno obraćanje, a takođe da ne sadrži ništa što ukazuje na to da je među nama ikada došlo do fizičkog odnosa, seksualne prirode".

Glumac je priložio i službeni dokument u kome se navodi:

"Dana 8.4.2021. po naredbi Višeg suda u Beogradu, izvršeno je pretresanje uređaja i izuzimanje sadržaja mobilnog telefona koji je privremeno, uz potvrdu oduzet, i kasnije vraćen Branislavu Lečiću".

Povodom najave Danijele Štajnfeld da će objaviti cijeku snimak, Lečić je za TV Prva rekao da se kod policije nalazi snimak, kao i da "neće od toga da pravi rijaliti", što je ponovio i u svojoj Twitter objavi.

