Lečića još jedna glumica optužila za seksualno napastvovanje

Optužbe za silovanje na račun Branislava Lečića od strane glumice Danijele Štajnfeld odjeknule su Srbijom i regionom, a javnost su još jednom potresle riječi i izjave nekadašnje glumice Merime Isaković, koja je iznijela slične optužbe na račun Lečića. Kako je izjavila, okidač je bila situacija kada je Štajnfeldova prva progovorila i izašla u javnost sa optužbama.

Isakovićeva je objavila i dijelove knjige koju piše o zlostavljanju, a u kojoj je opisala šta je sama doživjela. U knjizi nije željela da imenuje zlostavljača koji ju je napao kada je imala samo 18 godina, ali je sada to uradila i objavila da je u pitanju Branislav Lečić.

Do detalja je opisala šta se dogodilo kobne noći u njegovom stanu, kako se izvukla i kome je sve rekla za zlostavljanje.

Inače, Isakovićeva već godinama radi kao klinički psiholog na Novom Zelandu i to za žrtve zlostavljanja.

"U knjizi nisam pomenula ime osobe, nadajući se da je sazrela u odgovornog čoveka koji nikada više ne bi pokušao nikoga da napastvuje. Osećam moralnu obavezu da s javnošću podelim sopstveno iskustvo, u nadi da će moja ispovest biti podrška Danijeli i ostalim, kao i onima još uvek bezglasno skrivenim žrtvama seksualnog zlostavljanja", napisala je Isakovićeva.

Ona je objasnila da se sa Lečićem poznaje još od perioda studiranja na Fakultetu dramskih umjetnosti, kada je sve i počelo.

"Bila sam na drugoj godini, moj kolega iz druge klase bio je pet godina stariji od mene. Poznavala sam ga s rediteljskih vežbi, većina nas se na akademiji družila. Čovek o kome pišem, tada momak, jednom je u nekoj dnevnoj šetnji pokušao da me poljubi, ali sam ga zaustavila. Rekla sam - mi smo drugari. On je ćutao, oči mu se zatamnile, duboka, čudna praznina. Onda se nasmešio i izvinio", izjavila je Isakovićeva.

Ispratio ju je do kuće, tražio da pozajmi knjigu, pa je nije vratio, rekao je da je zaboravio. Nedjelju dana kasnije Isakovićeva je na času baleta osjetila oštar, užasavajući bol u kičmi, od kog je povratila. Dobila je blokadu i naređenje da miruje nekoliko dana. Knjiga joj je bila potrebna za ispit, pa ga je pozvala.

Prema njenoj ispovijesti, Lečić ju je tada pozvao da dođe kod njega po knjigu, te da ju je, kada je stigla, uvukao u stan, gurnuo ka zidu, te rekao da joj je džabe opiranje i da ne može pobjeći.

"Uvijao se telom kao zmija, osećala sam zadah truleži, stravičan pritisak, jednom rukom me je vukao za kosu, a drugom pritiskao vrat. Siktao je 'znaš li ti ko sam ja, treba da ti je čast što te želim'. Uspela sam da ga blokiram oko vrata, da ne može da se odmakne, da mrdne, naglo sam se izvila, nije mogao da me zaustavi. Odjednom čujem krik od kog se nebo pocepalo, iz mene. Telo mi se naglo izvilo, takvom snagom sam ga zbacila sa sebe," opisala je Isakovićeva i dodala da je osjetila potrebu da sada kaže istinu o nasilniku koji je zamalo uspio da uništi njen život i da ugasi njenu mladost.

Dalje je navela da je znala da ne može da pobjegne fizičkom borbom, ali da ga je zbunila tako što je tražila da radi suprotno od onoga što bi očekivali da žrtva u momentu silovanja traži.

"Tražila sam da mi pomogne, da mi donese vruć peškir, da mi ga stavi na kičmu. Pitao je da li foliram. Da se spasem, od njega. Osmehujem se - pa ti nisi monstrum, sve mi devojke smo opčinjene tobom, ali nisam verovala da bi ti baš mene hteo. Trgoh se uz bolan krik, kao da me kičma opet trgnula, grašci znoja po mom licu. Podiže me, odlazimo napolje, zaustavlja se taksi, nemam dovoljno novca, on mi daje novčanicu od deset dinara, s rudarom na slici. Danas sam svesna da je to bila najbolja uloga koju sam u životu odigrala. Stravičan drhtaj me je prožeo kada su se vrata taksija zatvorila", piše ona.

Dvije godine kasnije Lečić ju je, kaže, pozvao telefonom i plakao, te joj se izvinio.

"Opraštam ti, rekla sam mu tada, pre četrdeset godina. Opraštam, ali ne zaboravljam. Ako ikada čujem da si ikome naneo sličnu bol, svima ću reći šta se desilo. Ja sam svoju reč održala. Branislav Lečić izgleda nije", rekla je ona.

Glumica koja je sa 16 i po godina upisala akademiju i ostvarila više briljantnih uloga, doživjela je stravičan udes sa samo 21 godinu i ostala nepokretna. Danas živi u Australiji, radi kao psiholog, ali pamti dešavanja iz Srbije.

Ovdašnju javnost trenutno potresa priča glumice Danijele Štajnfeld, koja je optužila za silovanje svog kolegu Branislava Lečića.

Nedavno je, takođe, otkriveno da je učitelj glume Mika Aleksić, držao školu glume u kojoj je seksualno i mentalno zlostavljao učenike.