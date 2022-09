Lekić ne vjeruje u dogovor stare većine

PODGORICA - Predsjednik Demosa Miodrag Lekić, oko kojeg je postignuta saglasnost stare većine za mandatara nove vlade, nije optimista da bi stranke pobjednice avgustovskih izbora iz 2020. mogle da postignu dogovor, kao što je to slučaj sa jednim od lidera DF Andrijom Mandićem, koji vjeruje da još postoji šansa da se stranke slože.

Lekić je ocijenio da je današnjim rezultatom pregovora DPS Mila Ðukanovića dobio vetar u leđa, a da će Crnom gorom nastaviti da vladaju DPS, SNP, SDP i URA.

Lekić je, naime, nakon današnjeg sastanka, na kojem nije postignut dogovor o raspodjeli vlasti, rekao da od početka zastupa stav da se proces prenese u polje legalnosti - da oni koji su pobijedili vode državu, a ne da spoljni faktori određuju vladu - crkveni ili međunarodni operateri.

Zalagao se, kaže, da vlada bude formirana na osnovu izborne volje.

"Ovo je bio posljednji pokušaj. Namjeravao sam da dam posljednji osvrt, ali je Mandić (Andrija Mandić dao neku perspektivu koju ja ne vidim", istakao je Lekić.

Današnji sastanak, koji je trajao samo dvadesetak minuta, ocijenio je "trijumfom neozbiljnosti i šarlatanstvom".

"Mandić zaslužuje priznanje jer je strpljivo i odgovorno vodio proces. Na samom početku sam molio subjekte koji ne namjeravaju da prihvate sporazum, da to kažu odmah na početku. Ali ne, to smo doživjeli danas. Ne želim da dajem završnu ocjenu, građani će to uraditi. URA, SNP, DPS, SDP nastaviće da vode državu. DPS je današnjim rezultatom dobio vjetar u leđa", rekao je Lekić, prenio je portal podgoričkih Vijesti.

Kaže da Mandić očekuje još neke odgovore, ali da ih on ne očekuje.

"Ova zemlje je umorna od ovakve političke elite. Nastavlja se mrcvarenje političkog života, simuliranje državne politike. Na građanima je da sumiraju ovaj bilans", kazao je Lekić.