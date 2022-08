Lešić o drami kod Knina: Jurili su nas, pretili da će nas ubiti pred decom

Hrvatski mediji večeras su objavili da je došlo do incidenta u kojem je učestvovao srpski košarkaš Sava Lešić.

Naime, oni su naveli da su porodica košarkaša i on pretukli hrvatsku porodicu poslije svađe na autoputu. Ispostavilo se da je Lešić bio meta napada oca, hrvatskog branitelja koji sada radi u policiji, i sina koji je vojno lice.

"Pre ulaska u selo Kosovo, pored Knina, hteo sam da obiđem auto nemačkih registracija koji mi nije dozvoljavao da ga obiđem i prelazio je u moju traku. U tom trenutku je dolazilo vozilo iz suprotnog smera gde su sekunde delile mene i moju porodicu od katastrofalnog udesa", naveo je za Sportal Lešić.

Nakon toga, kako je rekao, na prvom isključenju je stao da vidi razlog zbog čega je ta žena to uradila, pogotovo što je i ona imala malo dijete u kolima.

"Međutim, odmah je krenulo vređanje na nacionalnoj osnovi gde je ona rekla da smo mi četnici i da joj je muka od nas. Supruga je izašla iz kola, devojčica od 13 godina je skočila na nju i krenula da je čupa. Razdvojio sam ih, ušli smo u kola, krenuo ka našem zaseoku i primetio da me to vozilo prati i slika auto konstantno. Kada smo stigli kući posle nekih 30 minuta došla su dva automobila i izašla su dva čoveka jedan srednjih godina i jedan mlađi. Tada kreću da traže po dvorištu auto i kada je mlađi video moj auto krenuo je da viče: To je taj to je taj, a stariji: Ubili ste mi majku 95. sad ću vas pobiti sve i krenuo je da udari mog brata", rekao je Lešić

Kako kaže, nakon toga su u samoodbrani odregaovali da ne dođe do većeg incidenta, te da je stariji čovjek otišao do kola da izvuče lanac sa metalnim predmetom.

"Prvo je udario moju majku, a zatim krenuo ka meni gde sam pokušao da se branim bežeći. Nakon toga dok me je jurio on je pao, što sam ja iskoristio da ga razoružam i tad se pojavio mlađi koji je napao mene, ali taj napad brat i ja odbijamo, gde se mlađi povukao odmah, a stariji je nastavio s pretnjama. Od tog trenutka mi smo nastojali da oni što pre odu i da se ta situacija završi jer su sva deca mog brata i mene bila na terasi, vrištala, plakala i bilo je mnogo stresno za sve nas to da gledamo. Na svu sreću oni su otišli kućama, mi smo slučaj prijavili policiji. Bio sam prinuđen da dam ovu izjavu zbog svega što je objavljeno u hrvatskim medijima, više de po ovom pitanju neću oglašavati", ispričao je Lešić.

O svemu se oglasila i policija.