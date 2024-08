Linta: Skandalozan odnos Evrope, Amerike i svijeta prema "Oluji"

BEOGRAD - Skandalozna je činjenica da Evropa, Amerika i svijet ne šalju jasnu poruku Hrvatskoj da je apsolutno neprihvatljivo da jedna članica EU u 21. vijeku slavi progon, stradanje i protjerivanje jednog narod, rekao je predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta.

"Ovo je najveće etničko čišćenje u Evropi poslije Drugog svjetskog rata, ovo je najveći ratni zločin, ovo je događaj, nažalost, koji ignoriše i zapadne dio međunarodne zajednica. U Hrvatskoj se slavi nestanak Srba, ostvaren je cilj ustaškog pokreta stvaranje Hrvatske bez ili sa što manje Srba", rekao je novinarima Linta, koji je u Crkvi Svetog Marka u Beogradu prisustvovao parastosu stradalih Srbima u hrvatskoj akciji "Oluja".

Linta je istakao da je veoma važno da se Srbi okupljaju ovih dana, da se sjećaju svojih žrtava i da upute poruke Srbiji da preduzme konkretne mjere za krajiške Srbe, među kojima da pokrene suštinski dijalog sa Hrvatskom o rješavanju njihovih imovinskih, statusnih stečajnih i drugih pitanja.

On je naveo da srpsko Tužilaštvo za ratne zločine treba da pokrene sudske postupke i podigne optužnice za masovne zločine protiv srpskog naroda, te da Srbija ima posebnu instituciju koja će da pruži stručnu, pravnu, finansijsku pomoć srpskim krajiškim borcima koje je progoni hrvatsko i muslimansko pravosuđe.

Linta je rekao da treba uraditi i niz drugih stvari, prije svega, u integraciji u društvo, da se riješi stambeno pitanje više od 8.000 proganih Srba i drugi problemi.

Predsjednica Udruženja porodica nestalih i poginulih "Suza" Dragana Đukić rekla je da je i nakon 29 godina tuga ista, i da se prvim danima avgusta svim Krajišnicima vraća sjećanje na tragediju.

"Najbolnije je što se i poslije tri decenije nije promijenio narativ, mi tugujemo, a oni slave. Šta ima tu da se slavi. `Oluja` je zaista zločinačka, kada imate ubistvo 70 odsto civila, od 2.000 ubijenih i za oko 600 lica neriješen sudbine", rekla je Đukićeva, prenosi Srna.

Navodeći da se u Hrvatskoj i dalje ne ekshumiraju grobnice sa ubijenim Srbima, ona je zapitala zar nakon tri decenije ne može njihovim porodicama da se da minimum dostojanstva i da sahrane posmrtne ostatke svojih najmilijih.

"To su humana pitanja, ali u praksi ta obećanja i deklaracije se ne poštuju, u praksi se i dalje ne ekshumiraju grobnice samo zato što su u njima pohranjeni Srbi. I to je tuga. Da je bilo koje druge nacionalnosti, to bi već bilo riješeno, ali kada su u pitanju srpske žrtve, nije isti odnos i očigledna je diskriminacija", rekla je Đukićeva.

Predsjednik Udruženja "Zavičaj" Nenad Abramović, koji je izbjegao iz Banije, istakao je da je dobro što se u Republici Srpskoj i Srbiji stvorila kultura sjećanja, te da mlađim generacijama treba prenositi šta se dešavalo i to "staviti" u udžbenike.

On se prisjetio da su Srbi bježali u dvije kolone kada je krenula "Oluja" - jedna je išla preko Republike Srpske, gdje su se spojile dvije kolone iz Like i Dalmacije, a druga iz Banije i Slavonije, dok je kolona Kordunaša koja se našla u okruženju išla najtežim putem, zato što je prolazila kroz Hrvatsku, i njih njih su gađali kamenicama.

"Paradoksalno je da je čak i tadašnji američki ambasador sjeo na jedan traktor da pokaže da je on saučesnik u svemu tome. Znači to je bila jedna poruka tih velikih sila", rekao je Abramović.

On je dodao da su se u toj koloni prognanih Srba rađala djeca, umirali ljudi, zakopavani pored puta, pa bi kasnije rodbina došla da ih sahrani po pravoslavnim običajima.

"Bilo je bombardovanja na Petrovačkoj cesti kod Svodne, Političke elite u Srbiji nas baš i nisu željele, jedan čovjek se ubio na Rači, ali moram da pohvalim našu braću u Srbiji koji su nas toliko toplo primili, pogotovo iz Mačve", rekao je Abramović.

On je naglasio da su se Krajišnici kao feniks podigli, da su prisutni svuda, da su izgradili veleljepna naselja na obodima Beograda.

Abramović je rekao da treba pozdraviti i kulturu sjećanja i izgradnju spomenika na Novom Beogradu u Ulici jasenovačkih žrtava, i u Donjoj Gradini.

Nikola Malobabić, nastavnik izbjegao iz Gline, rekao je da je, dok je bježao u nepreglednoj koloni Srba, preživio hrvatsko bombardovanje avionom blizu Svodne, te dodao da je "Oluja" bio težak zločin bez presedana, gdje Hrvatska slavi protjerivanje svog stanovništva.

