"Litije u Crnoj Gori oslabile Ðukanovićev DPS"

PODGORICA - Litije na kojima se okupljaju desetine hiljada građana, koji se protive Zakonu o slobodi vjeroispovijesti, nanose popriličnu štetu vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista (DPS), koja u izbornoj godini ima problem osipanja biračkog tijela, pišu podgoričke Vijesti.

Sagovornici lista kažu da je DPS izglasavanjem zakona sebi nanio nesagledivu političku štetu, čega su svjesni i u samom vrhu te partije, zbog čega neće "skrštenih ruku" posmatrati razvoj situacije.

To je, navodi se, jasno i iz poruka koje se od 18. januara šalju nakon sjednica opštinskih odbora, koje obilaze visoki partijski zvaničnici i svakodnevnog insistiranja da su litije politički skupovi upereni protiv države.

DPS od prije nekoliko dana i otvoreno sugeriše svojim aktivistima da im nije mjesto na litijama, i da u suprotnom nemaju šta da traže u partiji.

Politički analitičar Dragiša Janjušević kazao je za Vijesti da je očigledno da sve masovnije litije nanose popriličnu štetu DPS-u, čim pokušava da je sanira i predsjednik države i DPS-a Milo Ðukanović obilazeći opštinske odbore.

"Nastala šteta, po njihovim procjenama, sigurno nije mala, dok se to radi sa tog nivoa i kad su im opštinski odbori u permanentnim zasjedanjima...", ocijenio je Janjušević.

Predsjednik DPS-a u Tivtu je poručio pristalicama da ne dozvole da se njihova vjerska sloboda zloupotrebljava na način na koji se to činilo da bi se srušila Crna Gora, a predsjednica tivatskog odbora Jovanka Laličić rekla je da su članovi DPS-a koji učestvuju u litijama zalutali u partiju.

Ocijenivši da u partijskom smislu, DPS već ne "sjedi skrštenih ruku", Janjušević pojašnjava da se, u kontekstu izvršne vlasti, Vlada nalazi u jednoj pat poziciji - niti može da povuče zakon, što bi značilo znak slabosti i predaje u tom sukobu, a sa druge strane,u partijskom smislu, gube značajno biračko tijelo.

"Vlada je u pat poziciji, koja joj ne odgovara, jer u partijskom smislu gube značajno biračko tijelo i izborna je godina, vrijeme curi. Nije se radilo na izbornom zakonodavstvu, nije se radilo na mnogim stvarima koje je tražila opozicija da bi izašla na izbore, tako da se i u pogledu izvršne vlasti, takođe, trpi velika šteta", ocijenio je Janjušević.

On je kazao da se problemi DPS-a usložnjavaju, navodeći da u izbornoj godini imaju najbitniji problem - osipanje biračkog tijela.

Istraživanje Centra za demokratiju i ljudska prava za decembar, pokazalo je da je rejting DPS-a od jula porastao sa 34 na 37 procenata, ali da se partija nije vratila na poziciju koju je imala u decembru 2018. kada je imala 41,5 odsto podrške.

Istraživanja koja su radile pojedine partije ukazuju na povećanje broja apstinenata, ali ona nisu dostupna javnosti.

Iz DPS-a nisu odgovorili na pitanja - da li smatraju da su litije smanjile povjerenje birača i šta će tim povodom preduzeti.

Poslanica Demokratskog fronta (DF) Branka Bošnjak ocijenila je da su iz DPS-a, time što su "dirnuli u pitanje vjere", osudili sebe na propast.

Konstatovala je da Ðukanović otvoreno pokazuje nervozu i da je sigurna da će učiniti sve da isprovocira ekscese:

"Zato ne treba nasjedati i treba biti mudar i ne dozvoliti da nas isprovocira. Zvjersko hapšenje majke Milana Kneževića i pretresanje kuća pristalica DF-a je ništa drugo do provokacija, koja je imala za cilj uvođenje vanrednog stanja i izazivanje nemira. Nije im uspjelo. A koji će sljedeći atak biti ostaje da se vidi".

Potpredsjednik Demokrata Albin Ćeman, kazao je da DPS svoje članove odgovara od prisustva na litijama, a sutra ih podstiče da istim prisustvuju.

"Sve to predstavlja izraze napora da se nekako iskobeljaju iz, po njih, nikad nezavidnije, političke situacije. Najviše ih 'žulja' zajedništvo koje je obnovljeno u svetinjama svih konfesija, na ulicama i trgovima gradova u Crnoj Gori. Boli ih što nisu uspjeli da posvađaju Crnu Goru, kao što su namjeravali i od čega ne odustaju", kazao je Ćeman.

Iz Socijalističke narodne partije (SNP), Vijestima je rečeno da su litije vjerovatno oslabile snagu vladajuće partije: "I ovo ne čudi, jer neki njihovi čelnici, inače ateisti, nisu osjetili snagu vjere koja se akumulira u narodu i previdjeli su činjenicu da se narod konačno oslobodio stege i straha i da je ovaj cilj zbog kojeg protestuju mnogo veći i svetiji nego što su to partijski interesi".

Ocjenjuju da DPS-u ništa ne preostaje nego da na miran i razuman način posmatraju litije, jer bi se svaki drugi potez ili radnja okrenuli protiv njih samih.

Član Glavnog odbora Demosa Vuko Vlahović ocijenio je da je izvjesno da jedan dio građana koji učestvuje na litijama, pripada kako biračkom korpusu, tako i članstvu DPS-a.

Generalni sekretar GP URA Mileta Radovanić ocijenio je da nespremnost da se u zemlji vodi dijalog u vezi s najvažnijim pitanjima i problemima i nedostatak bilo kakve odgovornosti pred građanima sada i te kako košta DPS.

On je istakao da je inicijalna zamisao Ðukanovića vjerovatno bila da se čitava ova priča drži na kontrolisanom sukobu, gdje će on uspijevati da poentira i sebe predstavi kao jedinog zaštitnika države. "No, stvar mu je po svemu sudeći izmakla kontroli, jer su građani očigledno našli dodatni motiv da pokažu nezadovoljstvo ovim zakonom", kazao je on.