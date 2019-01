Ljajić: Kosovsko pitanje složeno, zbog taksi tri koraka unazad

BEOGRAD - Kosovsko pitanje suviše je kompleksno da bi moglo da se riješi u 2019. godini, a uvođenjem taksi vratili smo se tri koraka unazad, izjavio je danas ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije Rasim Ljajić.

"Kosovsko pitanje je suviše kompleksno da bi mogli da očekujemo da bude rešeno u 2019. godini posebno što nas u maju očekuju izbori za evropski parlament. Imamo briselsku administraciju koja je u odlazećem statusu i ne verujem da se može očekivati tu neki ozbiljniji angažman. Sa druge strane pozicije su suviše udaljenje da bi mogli da govorimo nekom približavanju", rekao je Ljajić za portal Pink.rs.

On je rekao da što se tiče taksi, koje je Priština uvela, "lopta nije u našem dvorištu".

"Mi tu ne možemo ništa više da uradimo osim konstantnog pritiska koji vršimo, jer je lopta u dvorištu Vašingtona i EU, i uopšte međunarodne zajednice koja mora reagovati", rekao je ministar.

Istakao je i da bi nastavili dijalog neophodno je da se stanje vrati na period prije 6. novembra kada su uvedene prve takse od 10 odsto.

Taksama od 100 odsto, koje su uvedene 21. novembra praktično je zaustavljena trgovina između centralne Srbije i Kosova i Metohije, podvukao je ministar.

Upitan o posljedicama uvođenja ovih taksi, on je rekao da je prva posljedica smanjen plasman roba iz centralne Srbije na Kosovo i Metohiju.

Za mjesec dana od 21. novembra do 20. decembra plasman robe je bio 34,6 miliona dinara manji nego u istom periodu prošle godine.

Druga posljedica je, kaže, otežano snabdijevanje stanovništva na Kosovu i Metohiji.

"Naša obaveza je da tim ljudima obezbedimo robu i proizvode, sve što su do sada imali i to će biti konstantna borba. Na sreću većih nestašica nije bilo, ali ako ove mere potraju postoji opasnost da se to desi", rekao je ministar Ljajić.

Treća posljedica tiče se, kaže, privrednika na samom Kosovu i Metohiji. On je naveo konkretan primjer vezan za prodaju naše pšenice, koja je stala uvođenjem taksi.

"Cena je skočila za 10 do 15 evra po toni. Ako uzmete 1000 tona te pšenice to znači da ste platili 10 do 15.000 evra više nego što bi platili srpsku pšenicu, da ne govorimo o kvalitetu... ", navodi Ljajić.

"Od ovoga trpe svi ekonomsku štetu.Da ne govorimo o političkoj šteti koja je napravljena, jer smo varaćeni tri koraka unazad. Stanje jeste bilo komplikovano, ali nije bilo ovako teško kao što je sada", rekao je ministar trgovine, turizma i telekomunikacija.

Govoreći o resoru turizma, on kaže da su u ministarstvu zadovoljni rekordnom turističkom godinom i time što su ostvareni ciljevi iz Strategije i to godinu dana ranije.

Zabilježen je i dvocifreni rast broja inostranih turista i Srbija spada među pet zemaljau Evropi koje iz godine u godinu bilježe konstantan dvocifreni rast broja turista.

Devizni priliv biće veći od 1,3 milijarde evra.

Ljajić je najavio da će od početka ove godine građani moći da se prijave za novi krug turističkih vaučera. U 2018. građanima je odobreno oko 100.000 vaučera za odmor u Srbiji.

Takođe je istakao i da kada bi ministarstvo imalo više sredstava u budžetu, a obzirom na zainteresovanost građana, bilo bi od 130.000 do 150.000 vaučera.

Upitan o spekulacijama da se povlači sa funkcije ministra, Ljajić je odgovorio da se neće se naći u sledećoj vladi bilo da dođe do rekonstrukcije ili izbora, ali da se neće povući iz politike.

"Želim da se bavim njom, da jačam stranku, možda jednog dana i da se vratim, ali to je uobičajena politička aktivnost. Stalno me optužuju svi živi kako sam u svakoj vladi, evo dobro neću da budem u vladi, da vam bar to olakšam, ali ću se jednog dana vratiti", poručio je Ljajić.